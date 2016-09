Violó a sus hijas de 12 y 14 años: “Me enamoré de las dos”

Un hombre violó a sus hijas y confesó que fue porque está enamorado de ellas. El hecho ocurrió en una localidad del conurbano bonaerense y las víctimas tienen 12 y 14 años. El caso fue denunciado por la madre y la abuela de las niñas, luego de que el padre revelara los abusos en audios de Whatsapp enviados a un amigo.

“Yo no violé a mi hija, sí estuve con mi hija, te tengo que decir la verdad. Pero, no sé qué decirte, hermano. Me enamoré de mi hija, pasó lo que pasó pero yo no las obligué ni nada, yo lo hice porque mi hija quiso. Mi hija no es la nenita que todos piensan. Amo a esa pendeja”, se puede escuchar en el audio de que envió el padre en referencia a sus hijas.

A continuación, a decidió en el mismo mensaje de voz, mandar un saludo a sus víctimas: “Hijas las amo mucho, papá habla. Les pido mil perdones por lo que hice, quiero que me recuerden, que no me olviden”.

“Las tenía amenazadas, incluso les dijo que iba a ser peor que Mangeri”, relató la madre en declaraciones a la prensa. Según explicó, los peritos médicos constataron que las violaciones se producían desde hacía un año. “Él tiene que pagar por lo que hizo a las nenas, porque ellas sufre y yo también sufro, las veo llorar y sufrir”, completó la mujer.

“Me dijo que si me encontraba en la calle me iba a matar a mí, a toda mi familia, a mis hermanos. Una vez me prendió fuego una casa que tenía con mi mamá”, continuó la declaración de la madre. Por su parte, la abuela también decidió salir a hablar de los hechos: “Yo ya lo hubiera matado. No puedo. Yo lo mataría, ¿sabés por qué? Porque yo soy una persona violada, me violaron a los 11 años, yo sé lo que es, de eso no volvés, no se vuelve“, sentenció.