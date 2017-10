“Hemos vivido de joda 8 años, no podemos pretender cambiar las cosas en dos días”

Fue una de las tantas frase expresadas por el jefe de bloque de la Cámara de Diputados de la Nación, Mario Negri, quien ofreció junto a los candidatos entrerrianos una conferencia de prensa en el Centro de Defensa Comercial. Un rato después, Cambiemos realizó el cierre de campaña en el Círculo Italiano.

Antes de las luces y la euforia típica de los actos de campaña que se vivió en el Círculo Italiano, los candidatos a legisladores de Cambiemos ofrecieron una conferencia de prensa que, en los hechos, fue protagonizada por el jefe de los diputados oficialistas, Mario Negri.

El nacido en Lucas González, Nogoyá, y legislador por la provincia de Córdoba, no dejó tema sin tratar: desde la relación de la UCR con el PRO hasta la herencia kirchnerista, pasando por el caso Santiago Maldonado y las futuras reformas impositivas y laborales.

“Si el domingo se ratifica lo de las PASO, lo que hay es un voto de confianza. No hay un cheque en blanco. La primera decisión que tomaron los argentinos fue dejar el pasado atrás y comenzar a hablar, resolver los problemas que tiene la gente del presente, que son muchos, y encontrar un rumbo hacia el futuro”, expresó.

“Fundamentalmente hay que ordenar la economía. Hay ansiedad social, pero venimos del quinto subsuelo. Para eso hay que tener un rumbo, hay que tener persistencia. Con errores y aciertos, el gobierno eligió un camino gradual que es como desarmar una bomba en un campo minado. Hemos vivido de joda ocho años, no podemos pretender cambiar las cosas en dos días. Eso no va a pasar”, agregó.

Sobre el discurso de la flexibilización laboral que ha ganado lugar en la campaña de Unidad Ciudadana, Negri dijo que es “un poquito trucho”, porque “en realidad dejaron 3 millones de pobres, pero no hace diez años, hace 19 meses”.

“Hay que tener más responsabilidad cuando hablan de flexibilización, porque acá hay un mal recuerdo de la época de (Carlos) Menem. Pero eso no va a ocurrir, vamos a tener acuerdos por sectores, nadie va a echar gente. Queremos defender la industria. Se pueden tener diferencias con Mauricio Macri, pero Macri no es Menem. Y Cambiemos tampoco son los 90. Eso es lo que quiere el kirchnerismo”, cuestionó el legislador, al tiempo que aseguró que “la primera reforma laboral es el blanqueo, hay que impulsar eso: habrá que bajar contribuciones para que las empresas y las PYMES fundamentalmente puedan salir del ahogo”.

Caso Maldonado y relación con el PRO

Minutos antes de la conferencia de prensa, trascendió la noticia del hallazgo de un cuerpo en el río Chubut –que hasta el cierre de esta edición se especulaba con la posibilidad de que sea Santiago Maldonado–, ente la pregunta por el efecto electoral que podría llegar a tener la noticia, Negri fue claro: “ni especulación antes ni especulación ahora”.

“Se hizo mucha carroña con el caso, innecesariamente. Todavía Julio López no aparece… tengo el sueño de que aparezca con vida Santiago Maldonado, pero esperemos que hable el Juez, que determine identidades o no… este no es un problema de votos, por eso hay que tener mucho cuidado cuando aparece esto en medio de una campaña”, indicó.

Por último, se refirió a la “decisión trascendente” de su partido, la UCR, en alusión al acuerdo con el PRO en el Teatro Gualeguaychú, hace un par de años. “Nosotros pusimos en juego nuestra historia como partido. Pero el modelo que seguía la Argentina, si no quieren decir que íbamos hacia Venezuela, porque está lejos, íbamos hasta Santa Cruz. Eso es un país inviable”, cuestionó el diputado por Córdoba.

“Yo no me arrepiento (del acuerdo). En este tiempo anduvo muy bien la coalición parlamentaria, se ha conseguido un buen nivel de institucionalidad. Les digo la verdad: un año antes yo no imaginaba que íbamos a estar juntos, pero lo hizo posible Cristina, también eso es cierto”, cerró.