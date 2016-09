Ximena Capristo y Gustavo Conti eligieron el nombre de su bebé: “Se llamará…”

Luego de cuatro años de búsqueda, llegó la tan ansiada noticia: Ximena Capristo (39) y Gustavo Conti (40) están esperado su primer hijo.

“Queríamos esperar a que esté todo bien (n. de la r.: la pareja contó que ya habían perdido un embarazo) y poder hacer el test genético, que se hace en la semana diez, para decirlo… Hace tantos años que lo veníamos buscando que estamos felices. Es un ‘Conticito’, un varón”, decía la futura mamá en Intrusos, mientras lucía su incipiente pancita.

Con el sexo del bebé definido, la pareja no se ponían de acuerdo en el nombre: “No lo tenemos decidido. Lo que pasa es que él quiere un nombre viejo, que no me gusta. El del abuelo”, explayaba ella en el programa de Jorge Rial. En tanto, Gustavo suma: “Es que mi abuelo se llamaba Félix Roque. Y yo me tiro más por Félix. Además mi abuelo era crack, y lo merece”.

Ahora, cursando el cuarto mes y medio de embarazo, llegó la definición y parece que el actor ganó la pulseada: “Nuestro hijo se llamará Félix”, anunciaron en Nunca es tarde, el ciclo nocturno de Germán Paoloski.