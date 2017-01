Yanina Latorre, sin filtro contra Ivana Nadal: “Para lo único que sirve es…”

Dueña de una de las lenguas más filosas de la televisión, Yanina Latorre no se calla nada. Pero nada, ¡nada! La siempre polémica panelista de Los Ángeles de la Mañana se hizo eco de unas fotos sexies de Ivana Nadal y apuntó sin (ningún) filtro contra la sensual morocha. La conductora de Telefe había posteado algunas postales en bikini desde las playas de Cariló.

“Para lo único que sirve…. te muestra la mariposa y/o el ‘teteiro’”, escribió la rubia, en su cuenta personal de Twitter. ¡¿Para qué?! Inmediatamente los seguidores de Nadal le salieron al cruce a Latorre y la tildaron de “envidiosa”.

“¿Bronca de qué? Es un gato espantoso y sin talento. ¡La edad no es un defecto! ¡No seas mediocre! Hay algo más que mostrar el culo y la ‘cheicon’”, redobló la apuesta Yanina, sin pelos en la lengua. Pero eso no fue todo ya que la panelista continuó peleándose con los fans de la morocha. “Todos los que defienden a mariposa suelta Nadal no saben escribir #macacos”, los chicaneó por sus faltas de ortografía.