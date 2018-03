Zonzini y las 10 frases que no coinciden con el expediente

El mediático manager de la imputada de homicidio Nahir Galarza, brindó una entrevista al ciclo radial ElDía desde Cero. Allí incurrió en una serie de inexactitudes y hasta opinó sobre supuestas adicciones y hechos de violencia protagonizados por la víctima.

En un extenso ida y vuelta, el vocero de Nahir Galarza manifestó 10 polémicas frases que fueron rápidamente desmentidas por los elementos que están en la causa.

1: “En la causa hay 6 mil fojas hablando de la violencia de género a la que era sometida Nahir Galarza desde junio de 2015 al día del suceso”.

Desde los Tribunales confirmaron a ElDía que la causa no contiene 6 mil fojas y que además se está investigando un homicidio, no un hecho de violencia.

2: “El fiscal me mintió en la cara. Me dijo que en el expediente decía cómo ella sabía manipular el arma y en el expediente eso no está. También me habló de unos audios y fue creando un perfil ante la opinión pública”.

Dentro del expediente figura cómo Nahir explica el uso de una pistola 9 milímetros y firma de conformidad debajo de su relato. En cuanto a los audios que comprometen a Galarza, también se encuentran a disposición del Juez, ya que fueron entregados por los amigos de Pastorizzo.

3: “Barajo la posibilidad que ella no lo haya matado; hay que ver en qué circunstancias ella declaró eso. No hay elementos que la ubiquen en el lugar del hecho”.

En contradicción con Zonzini, los nuevos abogados de la defensa plantean que Nahir estaba en el lugar de los hechos, con el arma de su padre y que los disparos se habrían efectuado de modo accidental.

4: “Nahir fue hostigada y violentada durante 45 meses siendo menor de edad”. Ni en Fiscalía, ni en ninguna Comisaría de la ciudad se radicó una denuncia de violencia de género contra Fernando Pastorizzo. Por el contrario, los amigos de la pareja relataron momentos en que la joven golpeaba a la víctima fatal.

5: “Esto es un homicidio en ocasión de violencia de género”; a los pocos minutos se contradice y asegura que “ella no fue”. Esta figura no existe en el Código Penal y la investigación se caratuló como homicidio doblemente agravado por el vínculo y el uso de armas.

6: En una entrevista radial transmitida por Facebook Live, Zonzini hizo un gesto que insinuaba el consumo de cocaína por parte de la víctima. Además, dijo que Fernando se juntaba con el padre “a fumar pipa”.

En su defensa dijo que “lo importante es el valor de la palabra y yo dije que él estaba estudiando; no recuerdo ni tuve la intencionalidad”. Recordemos que en el informe toxicológico de la víctima no se encontró ningún rastro ni de droga, ni de alcohol.

7: Sobre la noche de Navidad. El manager dice que vio “un material que lo compromete a Fernando, pero se perdió y no está en el expediente”, por lo cual, no tiene ningún sustento.

En cambio, los amigos de Pastorizzo aportaron chats y audios donde Fernando alertó haber sido golpeado por Nahir Galarza y otra joven de nombre Sol Martínez. La amiga de la imputada reconoció públicamente haber golpeado a la víctima fatal a través de sus redes sociales y aclaró: “le si una piña. Ahora soy la culpable de que Nahir estaba loca?”.

8: “Hay testigos que vieron que Fernando llevaba el arma y sacó a Nahir en contra de su voluntad”. En la planimetría realizada por Criminalística, quedó demostrado que la moto de Pastorizzo estaba guardada en un local fuera de la casa de los Galarza, y que en ese caso, Nahir pudo fácilmente cerrar la puerta y dejar afuera a Fernando.

9: Más allá de plantear dos escenarios distintos respecto a la defensa, los abogados de Galarza dicen que no conocen a Zonzini, que no quieren ni deben trabajar con él porque no es un colega; que no están de acuerdo con los conceptos vertidos sobre el Fiscal al tratarlo de “vedetonga” y que hasta renunciarían al caso si Zonzini sigue haciendo apariciones públicas. El manager sostiene que él mantiene diálogo directo con los letrados.

10: Sobre los supuestos disparos accidentales, (más allá que afirmó que no existen datos que la ubiquen en la escena), Zonzini hizo referencia al mal estado de la pistola. “El tambor estaba dañado” dijo en una entrevista reproducida por Crónica.

Al ser interpelado, y explicado que las pistolas no tienen tambor, Zonzini cambió el discurso: “Yo nunca dije tambor”, cerró sin poder salir de la encerrona. Un perito consultado por ElDía declaró que en “un 99.9% es imposible que se escape un disparo de una pistola 9 milímetros”.

