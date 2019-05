15 horas sin colectivos: los choferes de tres líneas pararon de manera sorpresiva

Fueron los trabajadores de las líneas 1, 2 y 4, quienes a las 9 de la mañana de ayer resolvieron en asamblea llevar a cabo la medida de fuerza hasta la medianoche. Sólo funcionó la línea 5. La oposición le pidió a Piaggio que “asuma la responsabilidad” por esta situación.

Ayer a las 9 de la mañana, choferes de las empresas Buses Gualeguaychú y Santa Rita se reunieron en asamblea y decidieron realizar una huelga hasta la medianoche del jueves, por lo que durante 15 horas no hubo servicio de transporte urbano de las líneas 1, 2 y 4. Los únicos que no fueron parte de la asamblea fueron los conductores de la 5, de la empresa El Verde, la única que funcionó ayer.

La medida de fuerza fue tomada por varios factores: por un lado los trabajadores afirmaron que están percibiendo sus haberes y que además no se está cumpliendo con las dos últimas paritaria, por lo que están cobrando menos de lo que corresponde. “Tampoco cobramos el bono de cinco mil pesos de fin de año y existe una diferencia en el pago del aguinaldo”, informó a ElDía Joaquín Martínez, chofer de una de las empresas.

Pero además, tal y como lo expresó el dueño de Buses Gualeguaychú Ricardo Delcausse a comienzo de esta semana, el sector está en crisis porque según él el precio del boleto no llega a cubrir los costos al prestar el servicio. “La situación no se aguanta más y que cada vez se hace más difícil afrontar los costos fijos y el pago de los haberes al personal”, había expresado el lunes pasado a ElDía.

“Gualeguaychú es la ciudad más barata del país para viajar: cuesta sólo $18,40, cuando en realidad el precio mínimo, para salir empatados, tendría que ser de $23”, añadió Delcausse.

Esta situación también fue tenida en cuenta por los choferes a la hora de decidir realizar el paro: “Un número importante de compañeros se quedaron sin laburo, y todos estamos en riesgo de perder nuestra fuente de ingresos si no se llega a una pronta solución”, afirmaron durante la asamblea.

“La patronal no nos hizo ningún tipo de problemas cuando le informamos que íbamos a efectuar medidas de fuerza”, informó uno de los trabajadores, dejando en claro que el reclamo estaba apuntado al Municipio y al Concejo Deliberante, estos últimos responsables de fijar el precio del boleto.

Aunque la medida de fuerza se decidió el jueves por la mañana, el día anterior los trabajadores informaron a los pasajeros que había una gran posibilidad de que no hubiera servicio de transporte al día siguiente: “Hablamos con la gente que subía al colectivo para avisarle que posiblemente el jueves no iban a contar con el servicio. El pasajero entendió la medida y nos alentó a llevarla a cabo, porque, al igual que nosotros, cada vez les cuesta más llegar a fin de mes”, afirmó a ElDía uno de los choferes.

Críticas de la oposición

Mediante un comunicado, el concejal del bloque Cambiemos Pablo Echandi le reclamó al intendente Martín Piaggio que “asuma la responsabilidad que le cabe como primer mandatario comunal y tome las decisiones urgentes y necesarias o interceda entre los empresarios y los trabajadores en la búsqueda de una solución, ya que se trata de un servicio público y por lo tanto, debe garantizarse sin dilaciones”.

“En reiteradas oportunidades hemos solicitado a la actual gestión comunal, que sea la Municipalidad quien se haga cargo del porcentaje de subsidio restante, no teniendo respuesta hasta el día de la fecha. En otras ciudades, como Paraná y Concordia, se han hecho responsables de esa porción de subsidio para que justamente, no haya que llegar a estas situaciones”, recriminó al Municipio y agregó: “No deberíamos haber llegado a este estado sencillamente porque la cuestión de los subsidios al transporte urbano de pasajeros fue acordado oportunamente entre el gobierno nacional y los gobernadores, ergo, no tendría que haber razones para llegar a esta instancia”.

“Comprendemos que si bien la situación laboral que atraviesan los trabajadores es entendible, la medida de fuerza tomada en el día de la fecha ha dejado como rehenes a miles de usuarios que no estaban anoticiados de la misma. Ello inclusive, dejó a cientos de chicos en las escuelas sin la posibilidad de retornar a sus hogares, ya que la decisión fue tomada luego de que los alumnos del turno mañana habían acudido a clases”, reprochó el concejal opositor.