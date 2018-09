21 de septiembre: Día mundial del Alzheimer

El mal de Alzheimer es una maligna enfermedad cerebral, de origen neurodegenerativo y con una preponderancia hereditaria, que se presenta únicamente en personas mayores, con una evolución progresiva e irreversible y un curso muy desfavorable sin el tratamiento oportuno y específico.

Dr. Julio Zarra*

Es una enfermedad neurodegenerativa cerebral, es decir que comienza afectando a las neuronas del cerebro, “degenerándolas”, deteriorándolas hasta destruirlas, mediante el acumulo de proteínas anómalas dentro de la célula cerebral, que la van transformando y haciendo que paulatinamente vaya perdiendo sus funciones hasta matarla por completo.

CÓMO SE MANIFIESTA

Generalmente puede comenzar con una disminución gradual de la memoria, que termina con la pérdida total de la memoria y la destrucción de todas las funciones psíquicas de una persona. También, aunque es menos frecuente, puede comenzar con la afectación de otras funciones cerebrales, como la disminución de la atención, o la dificultad para realizar tareas de la vida cotidiana, primero tareas complejas, luego las tareas más simples. También puede comenzar expresándose con una importante lentitud en el curso del pensamiento, en la asociación de ideas, en la forma de hablar. Aunque es el déficit en la memoria su forma de manifestación inicial más común.

EDAD DE PRESENTACIÓN

La presentación más frecuente es la forma clínica “tardía”, a partir de los 65 años de edad. La forma de comienzo “temprana”, antes de los 65 años, si bien es la menos frecuente, los estudios epidemiológicos actuales demuestran que la edad de presentación es cada vez menor. Y lamentablemente su pronóstico es tanto más grave cuanto más joven sea su comienzo. Y al revés, más benigno es su curso, cuanto más mayor sea la persona en la que se manifiesta.

EVOLUCIÓN Y SÍNTOMAS

Su evolución es siempre desfavorable, en forma gradual, con un empeoramiento progresivo, en que se van alterando las percepciones, las emociones, la conducta, transformando la personalidad y deteriorando todas las capacidades intelectuales, para terminar aniquilando el aparato psíquico, hasta convertir a la persona en un ser desvalido y sin autonomía alguna. Así el enfermo deja de poder pensar, hablar, atender, recordar, actuar y hasta deja de interesarse por alimentarse. Sufrir Alzheimer y estar abandonado a su evolución, sin tratamiento adecuado o sin respuesta al tratamiento, es mucho peor que la muerte misma.

PRONÓSTICO

Hoy sabemos que la enfermedad de Alzheimer es la tercera causa de muerte, habiendo superado a los accidentes cerebro vasculares (ACV). También sabemos que en el mundo se demencia (contrae Enfermedad de Alzheimer) una persona cada 4 segundos, lo que nos lleva a suponer, con sólidos argumentos de la realidad, que para el año 2050 superará al cáncer. Teniendo en cuenta las cifras de los estudios epidemiológicos, deducimos que el número de demencias se duplica cada 5 años, lo que nos lleva tristemente a considerar que estaríamos en presencia de LA NUEVA EPIDEMIA DE ESTE SIGLO XXI.

CONCIENTIZACIÓN

Hoy la enfermedad de Alzheimer constituye el 70 % de las Demencias, con proyecciones al futuro de índices alarmantes en todo el mundo. El desafío por combatir esta cruel y devastadora enfermedad, es no solo de la comunidad médica y de los profesionales especialistas en neurociencias, sino que es en realidad de toda la sociedad entera. De ahí que, en el año 1994, la Alzheimer’s Disease International (ADI) conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecieron al 21 de septiembre como el “Día Mundial del Alzheimer”. Un día emblemático donde se proclama la lucha mundial contra esta importante enfermedad cerebral, que hoy ya tiene una dimensión epidémica. Posteriormente, en 2007, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la Ley N° 2.552, promulga la “Semana de Prevención y Detección Precoz de los Trastornos de la Memoria”(3° semana del mes de septiembre).

CONCLUSIÓN

La enfermedad de Alzheimer es hoy uno de los problemas de Salud Pública más importantes en el mundo, por lo que la responsabilidad por combatirla e intentar prevenirla, es no solo de las autoridades gubernamentales y médicas, sino también de cada uno de nosotros mismos, como integrantes de nuestra sociedad. Por lo que deberíamos informarnos siempre sobre este mal, para poder así disminuir sus factores de riesgo y contribuir no solo a su detección temprana sino también a su prevención. Aunque lamentablemente en algunos países la ancianidad y sus enfermedades no sea un tema prioritario en las políticas sanitarias, si cada individuo contribuyera en estar sensiblemente atento y pudiera instar a hacer una consulta temprana, y si fuera necesario un tratamiento oportuno, podríamos disminuir considerablemente el número de enfermos en el mundo. De cada uno de nosotros depende.

*Médico Especialista Jerarquizado en Psiquiatría, Psicología Médica y Neurociencias. Fundador y presidente de la Asociación de Lucha en la Enfermedad de Alzheimer (A.L.E.A.)