Jorge Roko: “Proponemos crear una Secretaría de Seguridad en el Municipio”

El espacio Juntos por Gualeguaychú (PJ) surgió junto a la posibilidad de la reelección del gobernador Gustavo Bordet. El director del Hospitalito Baggio y su compañera de fórmula conversaron con ElDía. Hicieron hincapié en el avance de la droga y la necesidad de involucrar al Municipio en la seguridad de la ciudad.

Todos los espacios políticos comienzan a recorres los barrios y el centro de Gualeguaychú. Jorge Roko y María Victoria Dacal visitaron ElDía y aseguraron que observan la falta de trabajo en calles, en iluminación y en mantenimiento de las placitas de los barrios.

“El tema de cloacas y agua es increíble la cantidad que nos piden; el asfaltado de las calles, pero no sólo en los barrios sino también en el centro que está lleno de baches; hay muchas promesas incumplidas”, lanzó María Victoria, una de las caras nuevas dentro del peronismo.

La compañera de Roko opinó que la gestión piaggista “hizo mucho trabajo en los espacio público y para embellecer la Costanera. Eso no vamos a dejar de reconocerlo, pero tenemos una ciudad venida a menos en todo sentido. En todo el centro vemos que está lleno de comercios de bolivianos. No vemos que el Estado haya hecho algo para contener y fomentar el comercio local. Después nos hablan del comercio a cielo abierto: esto me hace acordar a la gestión de Macri, donde hay mucha pintura pero las cuestiones de fondo no están resueltas”.

Las adicciones y la seguridad

Jorge Roko tiene una extensa trayectoria en el área de salud local y aseguró que la problemática de la droga avanzó de tal manera que “ahora es necesario la construcción de una solución de grandes dimensiones”.

“Nosotros necesitamos una Casa de Día urgente, como tiene concepción del Uruguay, donde el 90% de las personas son de nuestra ciudad”, indicó Roko y agregó que contra esta situación “trabajan muchas organizaciones no gubernamentales, pero no tienen todos los recursos humanos, edilicios y económicos que deberían tener”.

Asimismo, señaló que desde hace poco tiempo está funcionando el Consejo de Seguridad en la ciudad, aunque criticó que “durante tres años se durmió este proyecto”.

“Nosotros proponemos la Secretaría de Seguridad en la Municipalidad de Gualeguaychú, donde va estar al frente el Comisario retirado Miguel Bossi que es un hombre muy preparado, con una foja impecable y que va a ser un interlocutor válido con las fuerzas de seguridad provincial, porque no todos pueden comunicarse de manera idónea con la Policía”, adelantó el precandidato a Intendente que les peleará las internas al intendente Martín Piaggio.

“Creemos que tiene que haber un trabajo articulado entre el Consejo de Seguridad, el Ejecutivo y la nueva Secretaría de Seguridad”, dijo Roko y concluyó: “Esto no sólo depende de los fondos, sino también de una decisión política para luchar contra un enemigo muy peligroso como es el narcotráfico”.

Por otra parte criticó que el Consejo de Salud es un proyecto que lamentablemente nunca se pudo llevar a la práctica, “seguramente porque es una propuesta de una concejal que no es de la filiación ideológica del Presidente de la Comuna”, lanzó.

En cuanto al trabajo en Desarrollo Social, la fórmula de “juntos por Gualeguaychú” adelantó que tendrán a la locutora Mercedes Pérez “que es una persona idónea y sensible con esta problemática. Queremos cambiar muchas realidades con un equipo de profesionales y en un tiempo real, porque hay decisiones y situaciones que no pueden esperar”, indicaron.

“Los portadores de apellido”

Desde una óptica netamente política, el candidato opinó que “en algunos espacios hay una vinculación de personas con portación de apellido. Ese apellido es tomado como condición favorable para proponerse como candidato votable en una elección, pero no necesariamente en el partido en el cual su antecesor ha enarbolado las banderas. Este es el caso de Alejandra Leissa, donde su padre es un hombre histórico del peronismo, y ella ahora se está presentando por otro partido que no tiene punto de contacto. La hija de Enrique Ghiglione también va en un partido donde su padre no fue como precandidato en la elección anterior y ocurre lo mismo con Andrés Sobredo, que salta de un UNA dividido a Cambiemos”, concluyó.