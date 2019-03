A Central le alcanzó con un tiempo para pasar por arriba a Atlético Tala

Con un brillante segundo tiempo, el Rojinegro venció 103-65 a Atlético Tala y cerró a toda orquesta la fase regular. El equipo de Panizza mostró otro brillante trabajo colectivo ante un equipo que ofreció poca resistencia. Ahora Central esperará por su rival en los playoff.

Fue un partido raro, quizá porque los dos sabían que sea cual fuere el resultado, poco cambiaría en el ordenamiento final de la fase regular. Central entró firme en defensa y repartiendo el goleo cuando atacó, al punto que sus cinco titulares marcaron untos en los primeros minutos de juego, mientras que los Azules, con Hauscarriague y Monti sin pisar cancha, apostó sus fichas al juego interior donde Guillermo Romero marcó diferencias y fue el sostén de la ofensiva de los visitantes.

Una particularidad que tuvo el partido es que se marcaron pocas faltas, lo que agilizó el juego, aunque por momentos de tan rápido que jugaron se equivocaron seguido, fallaron algunas cargas y llegaron al cierre del primer cuarto con Central al frente 21-15.

En el segundo cuarto Central rotó su equipo, hubo buenos ingresos de Ludueña y Capponi, que clavó un par de triples. De todos modos, el rendimiento general no fue bueno en Central, no mostró firmeza en defensa, dejó que Romero junto a Sayal dominen en el poste bajo y mantengan cerca de Atlético en el marcador.

Panizza optó por darle minutos a Caire y Ledesma, junto a Ludueña y Capponi que habían ingresado en el cuarto inicial. Dentro de un trámite de partido raro, con pocas faltas, acciones demasiado anunciadas, Atlético se sostuvo con el goleo de Romero adentro (15 el primer tiempo), mientras que Central tuvo un buen pasaje defensivo, pudo recuperar un par de bolas que las transformó en canastos rápidos con Ludueña como destacado junto a Córdoba que tuvo un buen retorno al partido.

Sin embargo, cuando pareció que el Rojinegro se despegaba en el partido, Atlético volvió a encontrar a Romero junto con Mateo en la zona interior, para recortar la diferencia y cerrar el primer tiempo con Central al frente 41-35 en un juego demasiado raro.

En el segundo tiempo Central aceleró y el partido dejó de ser tal. Un gran pasaje 14-0 despegó al Rojinegro, que defendió intenso y corrió la cancha con claridad, sumando con Córdoba, Madera y Bernasconi. Además hubo un estupendo trabajo de Nacho Fernández en la conducción, llevando al equipo de la mano, que fue estirando diferencias ante un rival, que pese a verse sumamente dominado, casi no cometió faltas y dejó pasar el juego casi sin atreverse a darle pelea a Central. Con un parcial 29-14 Central se despegó totalmente en el marcador, llegó al cierre del tercer cuarto con ventaja 70-49 y el último cuarto fue solamente de decoración.



Sin sacar el pie del acelerador, el Rojinegro mantuvo la intensidad, fue intenso con Capponi en modo anotador (19 puntos), bien acompañado por Madera y Ludueña, dándole tiempo a Panizza para mandar a cancha a los más chicos y permitiendo que Valentino Maruri meta un golazo que hizo estallar a todo el estadio.

Central jugó un rato y le alcanzó para ganar su partido número 20 en la fase regular, cerrando de la mejor forma y esperando su rival en el playoff, para lo cual deberá esperar los resultados de la Reclasificación que se jugará desde el miércoles.

La gente, que volvió a acompañar de muy buena forma, se fue cantando por el equipo, esperanzados en poder volver a ser protagonistas y soñando despiertos con el tan ansiado ascenso.

FICHA

Central Entrerriano 103

I. Fernández 10

A. Forastieri 7

A. Madera 17

G. Córdoba 12

S. Bernasconi 13

N. Ledesma 2

L. Borrajo 0

L. Capponi 19

V. Rivas 0

T. Ludueña 10

M. Caire 10

V. Maruri 2

DT: Mariano Panizza

Atlético Tala 65

C. Verón 13

D. Echazarreta 2

C. Duval 5

G. Romero 19

E. Sayal 13

J. Jure 8

L. Mateo 5

DT: Guillermo Tasso

Estadio: José María Bértora – Parciales: 21-15; 41-35; 70-49 – Árbitros: M. Atance y D. Bernachi

LOS PLAYOFF

Reclasificación

Peñarol de Tala – San José

Atlético Tala – Olimpia de Paraná

Permanencia

Capuchinos – Ferro de Concordia