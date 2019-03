A los 88 años, murió Franco Macri, el padre del Presidente

El empresario Franco Macri murió este sábado a los 88 años en su casa de Barrio Parque, donde se encontraba desde hace unos meses debido a graves problemas de salud.

El jefe de Estado había viajado al mediodía junto a su esposa Juliana Awada y su hija Antonia a San Martín de los Andes para pasar el fin de semana largo. Fuentes oficiales confirmaron que regresa a Buenos Aires para despedir los restos de su padre.

El padre del presidente Mauricio Macri había nacido en Roma, Italia, el 15 de abril de 1930, y a los 18 años -sin hablar una palabra de español- emigró a la Argentina, donde comenzó a trabajar como asistente de un ingeniero italiano.

En 1951 fundó una empresa constructora que luego dio origen a la actual Sideco Americana. El gran salto económico de Franco Macri se produjo a partir de la década del 70, cuando empezó a consolidar el Grupo Macri-SOCMA, uno de los holdings más grandes de la región.

En los años 80, Macri estuvo al frente de la firma Sevel, en la que su hijo Mauricio ocupó el directorio. El holding de los Macri creció con el correr de los años e incursionó en diversos rubros, como el sistema de cobros, la industria alimentacia y la recolección de residuos. En 2007, SOCMA se asoció con el grupo chino Chery con el objetivo de fabricar autos en Sudamerica.

Durante su trayectoria en el mundo de los negocios, Macri condujo distintas entidades empresarias, como la Unión Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de la Construcción y la Asociación de Fabricantes de Autos.

Franco Macri se casó dos veces, en ambos casos con argentinas. En 1958 contrajo matrimonio con Alicia Blanco Villegas, de quien se divorció en 1980. Dos años después se celebró la boda con Cristina Greffier, con quien estuvo casado hasta 1986.

Fruto de esos matrimonios, Macri tuvo cinco hijos: Mauricio, Gianfranco, Mariano, Florencia y Sandra, quien falleció en 2014.

En tanto, Franco Macri también tuvo una hija producto de una relación extramatrimonial. Se llama Alejandra De Menech, hoy con 54 años. El empresario la reconoció recién en 2005, luego de un juicio por filiación y ratificación por prueba genética.

Más allá de sus matrimonios, el empresario italiano mantuvo algunos romances que fueron reflejados en las revistas del corazón, como los que vivió con Flavia Palmiero y Evangelina Bomparola.

Su delicada salud

Hace menos de un mes, cuando cumplió 60 años, el presidente Macri se había referido a la delicada salud de su padre durante una entrevista con el filoso Alejandro Rozitchner.

“Espero que me toque una muerte rápida. No me gustaría quedar atrapado en la vida como le está pasando a mi padre que está acá, pero no está. Hace un año que está postrado. Si tiene algún momento de lucidez debe estar pasándola mal”, expresó el mandatario entonces.

Además Mauricio Macri reveló que uno de los escasos momento de lucidez que tenía en los últimos meses, su padre le pidió que le diera “una pastillita” para “sacarlo”.

“Ya terminé; no tengo nada que hacer. Dependo de asistencia de terceros para todo”, le dijo entonces Franco Macri a su hijo.

Entre los más ricos de la Argentina

Franco Macri figuró por primera vez en el ranking de los más ricos que realiza la revista Forbes con 730 millones de dólares, a mediados de la década del 90. En el último relevamiento, dado a conocer en diciembre pasado, la publicación norteamericana especializada en el mundo de los negocios sostuvo que la fortuna familiar de los Macri alcanzaba los 540 millones de dólares, ubicándola en el puesto 28 entre los 50 más ricos del país.

Los tres libros de Franco Macri

El empresario y patriarca de la familia Macri expuso sus ideas a través de tres libros publicados a partir de la década del 90.

El primero de los escritos, titulado “Macri por Macri”, es una autobiografía publicada por Emecé en 1997. El segundo libro, que narra sus ideas sobre el país y el empresariado, se titula “El futuro es posible: mi experiencia como empresario en la Argentina”, y es del año 2004, publicado por Planeta.

Por último, en un tono más intimista, en 2013 publicó “Charlas con mis nietos”, también a través de Editorial Planeta.

En la contratapa de su libro “El futuro es posible”, se puede leer: “Franco Macri ha librado, a lo largo de 56 años como empresario en la Argentina, durísimas batallas. La primera, con su destino signado por la contradicción entre el empuje constante y las piedras que encontró en el camino.

“Luego -continúa- con los vendavales que emergieron de las políticas económicas que fueron de un extremo al otro del arco ideológico, con las impredecibles normas del Estado”.

“Con este libro -se lee en su contratapa- Franco Macri…termina mostrándonos un hombre empecinado, dispuesto a todo, apasionado, que ama la creación y está comprometido con el destino de esta sociedad”.

Problemas con la Justicia

Sobre el fin del año pasado el padre del jefe de Estado había empezado a ser investigado por el juez Claudio Bonadio por una derivación del caso de los cuadernos.

Sin embargo, los problemas de salud que lo aquejaban llevaron a sus abogados a pedir una suspensión de indagatoria, solicitud que fue aceptada por el magistrado. (fuente: Infobae)