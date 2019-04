A tres años del femicidio de Gisela López, su familia reclama justicia

“Nos dicen que no había prueba suficiente por la mala investigación que hizo el fiscal (Santiago) Alfieri; pero tampoco nos dieron argumentos de qué hacía falta y tampoco investigaron más”, exclamó desde la explanada de Tribunales en Paraná, Gabriela Monzón, la mamá de la joven de 19 años asesinada en Santa Elena en 2016.

Tras criticar el fallo que absolvió a los tres imputados, afirmó que “están seguros” de que fueron ellos los culpables, y le pidió al Gobernador que los reciba. El Superior Tribunal de Justicia, por su parte, dio a conocer este lunes los argumentos de la sentencia que ratificaron el fallo absolutorio de primera instancia.

Familiares y amigos de Gisela López se reunieron este lunes en la explanada de Tribunales, a tres años del femicidio de la joven de Santa Elena, para reclamar justicia.

“Estamos reclamando que esto se esclarezca, nos lo merecemos. Nos dicen que no había prueba suficiente por la mala investigación que hizo el fiscal Alfieri, pero tampoco no nos dieron argumentos de qué hacía falta, tampoco investigaron más”, se lamentó la mujer para preguntarse luego: “¿Tan poco vale la muerte de Gisela o de cualquier victima que investigan un poco y después queda todo parado? Han pasado casos de 20 o 30 años que se han resuelto ¿Y en el caso de Gisela no pueden investigar?”.

Gabriela Monzón dijo además que la familia “está segura” de que los imputados Mario Andrés Saucedo, Elvio Andrés Saucedo y Matías Alejandro Vega, todos absueltos en el marco de un juicio cuya sentencia luego fue ratificada por el STJ, son los culpables del femicidio de Gisela, ocurrido cuando ésta salía de clases en una zona conocida como “El Bajo” en la localidad de Santa Elena.

“El fiscal nos debería dar una explicación como familia o reconocer que hizo mal las investigaciones”, apuntó Monzón y le reprochó al funcionario judicial “los aprietes” que sufrió la familia “cuando nos hizo cuatro allanamientos y nos achacaba que la maltratábamos, que no le dábamos de comer o que había abuso; necesitamos una explicación o un pedido de disculpas”, reclamó la mamá de la víctima.

Frente a los medios en la explanada del edificio del Poder Judicial en Paraná, Monzón aseveró que esperan que el Gobernador los reciba, algo que ya fue solicitado oportunamente pero que hasta el momento nunca se concretó: “Vamos a insistir con el pedido de audiencia; él hizo un compromiso en los medios cuando fue a inaugurar el Registro Civil en Santa Elena, dijo que se iba a encargar de hacer justicia por mi hija y estamos esperando”, manifestó.

Acompañando a la mamá de Gisela y sus familiares, se encontraba la titular del área de la Mujer de la Municipalidad de Santa Elena, María Elena González, quien también cargó contra el accionar del poder judicial entrerriano.

“Conozco el perfil de esta nena, humilde, con muchos valores, fue muy doloroso lo que pasó y considero que la justicia desestimó testigos clave que por amenaza de muerte en un primero momento no habían querido declarar pero cuando se decidieron para decir la verdad, los desestimaron”, sostuvo.

“Tampoco se tuvo en cuenta el perfil de los incriminados y situaciones previas a este crimen con ataques contra otras jóvenes que consta en las denuncias en las comisarias, las dos pudieron salvarse”, agregó la funcionaria y dejó asentada su opinión respecto a que en este caso hubo “mal desempeño y fallas importantes”.

“Estamos pidiendo un nuevo juicio porque estamos convencidos de que fueron ellos”, acotó no sin dejar de mencionar que es imposible de creer que el cuerpo haya estado “18 días a metros de la calle donde transita la gente” y donde además, ya se había rastrillado sin suerte.

A todo esto, hoy a las 12 se conocieron los fundamentos que confirmaron el fallo del Tribunal de Juicios por el cual los tres imputados terminaron libres de cargo. (APFDigital)