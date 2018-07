“Cuesta creer que durante 20 años no se haya muerto al menos una mujer”

El día 3 de julio, a pocos menos de un mes de la media sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, el Diario ElDía entrevistó al Director del Hospital Centenario, Hugo Gorla.

Florencia Losio*

En una primera lectura podríamos decir: “menos mal que no se declara objetor de conciencia”, “que suerte que no se pronuncia a favor de ´las dos vidas´”, “no plantea la objeción de conciencia institucional”. Luego reflexionando un poco, me pregunto, ¿qué es lo que quiere decir el doctor Gorla con que en Gualeguaychú hace 20 años que no se producen muertes de mujeres por abortos clandestinos?

Sin desmerecer el dato, primeramente debemos decir que la información es sesgada, porque en los registros hospitalarios son pocos o nulos los casos donde la causal de muerte figura como “aborto”. Las causales que se consignan son otras, otras que ocultan que las mujeres llegan a solicitar atención médica por complicaciones de abortos clandestinos. Cuesta creer que durante 20 años en una Ciudad con más de 70.000 habitantes, no se haya muerto al menos una mujer o persona con capacidad de gestar por la principal causal de muertes maternas como son las complicaciones de aborto clandestino.

Por otro lado y no menos importante, resulta llamativo y preocupante que un funcionario público de esa jerarquía, Director del único hospital de la ciudad, desconozca la fuerza de las leyes y los derechos que ellas reconocen, sin más que hoy el Director pueda quejarse de la falta de anticonceptivos en el hospital público se debe a la sanción de la ley del Plan Nacional de Procreación Responsable, N° 25.673.

La nota insta a preguntarnos cuáles son las acciones que lleva y ha llevado el Hospital Centenario, su Director y los agentes de salud para dar cumplimiento con el derecho a la salud sexual y (no) reproductiva de las mujeres y las personas con capacidad de gestar reconocidas a nivel nacional: en el mencionado Programa, en la ley de fertilización asistida (26.862), la ley de anticoncepción quirúrgica (26.130), la ley de los derechos del paciente (26.529), la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (26.485), la ley de identidad de género (26.743), la ley de salud mental (26.657), ley de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes (26.061), entre tantas otras. Como también cuantas capacitaciones se han realizado para que los equipos médicos incorporen la perspectiva de género en sus atenciones cotidianas.

Por último, la ley de interrupción legal del embarazo, hoy en debate en la Cámara de Senadores, gracias a la lucha del movimiento amplio de mujeres y feminista, no solo pretende generar los mecanismos para garantizar el acceso igualitario y sin discriminación al derecho y evitar las muertes maternas, sino también sacar de la clandestinidad a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar de nuestro país, evitando lo que dice el director del Hospital “depende de cada sistema de salud”.

Las mujeres y personas con capacidad de gestar no queremos depender de cada sistema de salud, luchamos porque todos los servicios del país sean iguales, garantizando nuestro derecho a la salud integral, a una vida libre de violencia y sin discriminación. Aborto legal. Que sea ley!

*DNI 30.140.068