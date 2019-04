Abren la inscripción para las Olimpiadas de Ambiente y Desarrollo sustentable

Se encuentra abierta la convocatoria para la 11º edición de las Olimpiadas de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Están destinadas a estudiantes de nivel secundario de toda la provincia. Este año el tema es La huella entrerriana.

La propuesta está organizada por el Consejo General de Educación a través del Programa de Educación Ambiental y la Secretaría de Ambiente de la provincia.

La 11º edición tiene por tema La huella entrerriana. Evaluando nuestro impacto ambiental en el territorio, y su cometido es que los estudiantes identifiquen problemáticas ambientales, propuestas de solución de bajo impacto ambiental, desde la escuela para la comunidad.

La misma se realiza en diferentes instancias a saber: instancia institucional del 1 al 5 de julio; instancia departamental del 22 al 26 de julio; evaluación provincial del 29 de julio al 2 de agosto; mientras que la instancia provincial será el 13 de septiembre.

Además está dividida en categorías A, B y C de acuerdo a la siguiente clasificación: Categoría A: 1º, 2º y 3º año de Ciclo Básico Común de Educación Secundaria. Categoría B: 4to, 5to y 6to año de Ciclo Orientado de Educación Secundaria. Categoría C 1º, 2º y 3º CBC y 4º, 5º y 6º C.O. de Educación Secundaria.

Categoría A y B: Investigación: Promover el espacio de reflexión sobre las acciones que impactan en el territorio, en el seno de la comunidad educativa, comprendiendo el concepto del ambiente como una totalidad compleja formada por factores naturales y socio-culturales.

Categoría C: Arte: El objetivo de esta categoría es la expresión artística, la esencia de los materiales utilizados deben producir una obra de arte, no una producción en serie de reciclado y/o reutilización del material.