Absolvieron a Menem por la causa de las armas a Croacia y Ecuador

La Cámara Federal de Casación Penal absolvió hoy al ex presidente Carlos Menem en el marco de la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, al considerar que no se cumplió el “principio del plazo razonable” para arribar a una condena firme.

El tribunal, integrado por Liliana Catucci, Carlos Mahiques y Eduardo Riggi, decidió en el marco del expediente que se inició en 1995 y, tras 23 años de recorrido judicial, el senador fue condenado a siete años de prisión, pero ahora fue absuelto.

La Cámara falló a favor de los acusados y el fallo ahora podrá estar sujeto a revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia, si el fiscal apela.

El 7 de noviembre de 2011 el Tribunal Oral Federal 3 absolvió a los acusados, entre ellos Menem, pero dos años más tarde la Cámara Federal de Casación, con otra integración a la actual, anuló esa decisión.

Así, el Tribunal 3 fijó las penas y en ese marco el senador de La Rioja recibió siete años y medio de prisión, algo que luego apeló.

Los jueces Riggi y Catucci entendieron que hubo un “exceso temporal” para resolver las condenas de los acusados.

En su voto, Catucci consideró que no existió delito de contrabando en el hecho, sumado a que están vencidos los plazos; en tanto que Riggi sólo habla del exceso de tiempo para juzgar.

Por su parte, el tercer juez, Carlos Mahiques votó por condenar a todos salvo Menem y Jorge Antonio Cornejo Torino, quien fuera director de Fabricaciones Militares.