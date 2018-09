Absuelven a tres detenidos en Gualeguaychú con 21 kilos de marihuana

Para el Tribunal Oral Federal de Paraná no se pudo acreditar que las dos mochilas secuestradas con 27 panes de marihuana pertenecieran a los tres hombres de 51, 28 y 21 años que viajaban desde Misiones hacia Buenos Aires.

Carlos Riera

El 27 de diciembre de 2016, mientras el Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional realizaba un control en el cruce de las rutas 14 y 20, se detuvo la marcha de un colectivo de la empresa “Tigre Iguazú”, proveniente de Misiones, que se dirigía rumbo a Retiro, y en la inspección del portaequipaje de mano se hallaron dos mochilas que contenían 21 kilos de marihuana.

Se identificó a todo el pasaje y se detuvo a tres hombres de nacionalidad paraguaya que indicaron no tener relación unos con otros, pero dos de ellos estaban sentados juntos y un tercero que se había ubicado varias filas más adelante.

En la butaca 30 estaba sentado Cristóbal Ariel Paredes Romero, de 21 años. Este joven adujo que tenía una mochila, pero que la había guardado en la bodega, y que se dirigía sin más equipaje porque “iba a Buenos Aires a buscar mi ropa para volverme”.

Pedro Vera González, de 28 años, declaró durante el juicio en Paraná: “Yo no subí esas mochilas al colectivo”, e indicó que “la persona que estaba a mi lado (Paredes Romero) la conocía, pero a la otra persona no la conozco”.

Esa otra persona era Marcos Ramírez Valdez, el mayor de todos, un hombre de 51 años que aseguró “no tener nada que ver con la droga” y que “a los otros dos muchachos no los conozco”. Todos ellos permanecieron juntos varios meses encerrados en la Unidad Penal 2 de Gualeguaychú hasta el juicio que se desarrolló la semana pasada en la capital provincial.

Para los magistrados, en el debate quedó “probado de modo concluyente” que el chofer del micro tuvo “una confusión” e “imaginó equivocadamente que Ramírez Valdez era el padre de Romero Paredes Romero y pegó los tres tickets de equipaje en el boleto de Paredes Romero que quedó para control en su poder”.

Para la abogada defensora Noelia Quiroga, a la cual se le dio la razón desde el Tribunal, quedó demostrado en el debate que “existe la imposibilidad de determinar probatoriamente quién subió con las mochilas”.

El representante del Ministerio Público Fiscal, durante el debate y en oportunidad de formular su alegato crítico, no formuló acusación contra Marcos Ramírez Valdez, el hombre de 51 años, porque consideró que “en esta etapa no se han dado los presupuestos fácticos con el grado de convicción que exige esta etapa procesal”, por lo cual la Justicia no tuvo otra alternativa que declarar su absolución.

Pero el Fiscal pidió pena de 4 años y 4 meses para los otros dos involucrados porque “del cuadro probatorio reunido se desprende que no quedan dudas que tanto Paredes Romero como Vera González sabían lo que estaban haciendo y si bien no hay forma precisa de identificar qué pasaba por sus cabezas, sí se puede ello inferir de algunos elementos objetivos. Las mochilas estaban dentro de su esfera de custodia y las trasladaban para insertar la droga en el tráfico”.

Los magistrados no hicieron caso a estos alegatos y se inclinaron por la absolución de los dos jóvenes de 28 y 21 años, de los cuales no había antecedentes, y se ordenó la inmediata liberación de todos ellos, que mantenían su preventiva en la cárcel de Gualeguaychú.