Abuelas de Plaza de Mayo encontró a la nieta 129: su padre está vivo

La organización presentó el caso en conferencia de prensa. Su padre está vivo y se reencontrará con su hija. “Yo tengo 70 años y empecé a buscarla cuando era un treintañero”, dijo emocionado su papá.

La organización de derechos humanos “Abuelas de Plaza de Mayo” anunció el martes que encontró a otro hijo de desaparecidos. Se trata de la nieta número 129, hija de Norma Síntora y Carlos Alberto Solsona, quien está vivo y se reencontrará con su hija.

La titular de Abuelas, Estela De Carlotto, brindó una conferencia de prensa en la sede de la organización, donde estuvieron presentes su padre, Carlos, su hermano Marcos y su tío José

“Me pasé miles de noche sin dormir esperando este momento y quienes me conocen saben que es cierto. Como sabía que podía ser cierto que este momento no llegara, para evitar que me destruyera, me fui poniendo una coraza”, dijo Carlos Solsona. “Yo tengo 70 años y empecé a buscarla cuando era un treintañero”, agregó.

“Esto nos hizo vivir con una mochila pesada, pesa pero nunca abandonamos la esperanza. Hemos recorrido no sé cuántos barrios de Buenos Aires, donde había una mínima pista íbamos a buscarla”, sostuvo.

Convocamos a una conferencia de prensa hoy, a las 17.30 horas, en la sede de Abuelas (Virrey Cevallos 592, 1°2) para anunciar el feliz encuentro de la nieta #129 , estarán presentes su papá y hermano #Identidad #Familia #Libertad — Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) 9 de abril de 2019

El último nieto recuperado había sido anunciado el 3 de agosto de 2018. Se trataba de Marcos Eduardo Ramos, de 42 años, hijo de Rosario del Carmen Ramos, secuestrada en Tucumán.

La joven era una activa militante del PRT. Fue secuestrada a principios de 1976, mientras estaba embarazada, en un operativo realizado en la localidad de San José.