Aconsejan no llevar a bebés en su sillita de auto más de una hora

“Los chicos tienen que ir en sus sillas especiales para viajar protegidos”, indicó el presidente de la Asociación Luchemos por la Vida. “Los chiquititos deben viajar en huevitos, pero no más de una hora”, recalcó.

En los últimos días se conoció una situación singular por la que atravesó una bebé en Escocia, que casi muere como consecuencia de haber viajado mucho tiempo en la sillita especial del auto, lo cual encendió la alerta sobre el tiempo aconsejable para transportar a los chicos muy pequeños en el automóvil.

Al respecto, el presidente de la Asociación Luchemos por la Vida, el doctor José Silveira, aseguró que “se trató de un hecho muy especial”, y que no hay un “fundamento científico”, sobre el tema.

“Sólo se cuenta con el testimonio de la mamá de la bebé, y es algo lógico que a un niño de tres semanas no se lo puede llevar durante tanto tiempo sentado en su sillita, por el hecho lógico de que necesita atenciones especiales, como ser amamantado”, analizó.

Y consideró que “lo ideal es que un bebé tan chiquitito no esté más de una hora en la sillita”.

Enfatizó Silveira que “esto no cambia en nada el hecho de que los chicos tienen que ir en sus sillas especiales para viajar protegidos”.

“Si este caso tiene una hipótesis científica, habrá que comprobarlo, pero preventivamente, para que no nos generemos miedo cuando se traslada un bebé tan chiquito, lo cual no es muy común, tratemos de no llevarlo durante tanto tiempo sentado en el auto”, dijo al diario El Liberal.

Prevención

Otro de los temas es el uso de las sillas correctas, que corresponden a cada edad y peso de las criaturas, por lo que sugirió que “los bebés muy chiquititos deben viajar en las sillas tipo huevitos, pero de todos modos no más de una hora”.

Silveira lamentó que las sillas especiales para el traslado de los chicos en el auto, “casi nadie las usa en la Argentina”, y que deberían profundizarse las campañas para concientizar a la gente.

“Nosotros hemos hecho un estudio que revela que no más del 20% de los bebés, sólo en la ciudad de Buenos Aires, no iban en las sillas especiales. Y esto es grave, porque los chicos van muy desprotegidos si van en brazos de los padres, más aún si los llevan en el asiento delantero”, reveló.

Indicó luego que en la actualidad, se está analizando hasta cuándo los chicos deben ir mirando hacia atrás en el auto, “por la debilidad que tienen en la columna y son muy sensibles a cualquier problema des desnucamiento si fueran en una silla frontal”.

“La primera silla es para que viajen mirando hacia atrás, antes se decía que hasta los 9 meses y después podía pasar al segundo escalón de sillas mirando hacia adelante, pero ahora hay muchos estudios que aconsejan prolongar hasta los dos años la posición de ir mirando hacia atrás”.

“Son temas sobre los cuales se está evolucionando constantemente y no hay pautas definitivas para decir que las cosas son así y no varían más, se están estudiando constantemente, haciendo pruebas”, concluyó Silveira.