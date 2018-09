Adrián Romani: Tenemos que tomar medidas preventivas para minimizar los riesgos en la competencia”.

El director de Deportes habló sobre los controles que se deben realizar para la práctica de diferentes disciplinas deportivas. Dijo que se cuenta con el instrumental para los chequeos médicos.

El sábado pasado, Javier Covato, integrante del plantel de veteranos de Juvenil del Norte sufrió una descompensación en pleno encuentro de fútbol, razón por la que se retiró del campo de juego. Fue asistido por sus compañeros y derivado al Hospital Centenario. Lamentablemente no pudo superar el paro cardiorespiratorio y falleció, en una jornada que se la recuerda como de elevada temperatura y alto porcentaje de humedad.

No hay muchos antecedentes, al menos en fútbol, de desenlaces irreversibles en campeonatos organizados por ligas departamentales y amateur. De hecho en la Liga Amateur nunca había pasado una tragedia de esta naturaleza, solo golpes, contusiones, rotura de ligamentos y fracturas, que suelen suceder en un deporte de contacto.

El fallecimiento de Covato golpeó fuerte en el mundo de los veteranos y en el ambiente del fútbol y puso en el tapete la necesidad de controles médicos en serio y no la simple extensión de un certificado médico.

En principio, el director de Deportes Municipal, se mostró más que conforme con “la cantidad y variedad de disciplinas deportivas que se practican en la ciudad, en definitiva como ha crecido Gualeguaychú deportivamente”. Y en lo que refiere al fútbol, la disciplina más popular, indicó que desde hace un tiempo se “abrió a todas las edades, no limitándose a primera, divisiones inferiores e infantiles como pasó durante años”. Ahora la liga departamental tiene su “torneo de veteranos al que se le sumó el de mujeres con muchísimas jugadoras”. Dijo que por ese lado es “positivo” y que “todo tiene su requisito y su programa”.

Indicó que a los jugadores de la ciudad que “nos van a representar en el ámbito provincial o nacional se les exige un electrocardiograma o al menos un apto médico, extendido por un centro de salud, una clínica, el hospital, o bien por un médico particular”.

Se trata de una “responsabilidad de los clubes y de los padres de los chicos”. En cuanto a los mayores, tanto en el “fútbol federado como en el amateur, los jugadores también deben tener su apto médico para entrar a una cancha”, detalló.

Volviendo a los chicos comentó que en pocos días comienza una nueva instancia de los Juegos Evita y los que no “tengan el apto médico no jugarán por una cuestión de responsabilidad”. Eso-continúa- no quiere decir que quien “practique un deporte y se haga los controles médicos, básicamente un electrocardiograma, esté exento a sufrir un problema severo de salud, aunque se pueden minimizar los riesgos y detectar alguna anomalía”.

Dijo que en la suma de la población “deportiva que tiene la ciudad, un caso como el del fútbol amateur nos lleva a extremar los cuidados, aunque esto no significa que tengamos que encender todas las alarmas”.

Recordó que cuando jugaba en las inferiores de Central, hace más de 20 años, le tocó vivir en primera persona una “triste experiencia”, como lo fue el ACV que sufrió Juan “Cocho” Bran, entrenador centralista que por fortuna sobrevivió al “ataque”.

Dijo que entrenadores y dirigentes también forman parte del sistema deportivo y están “expuestos a situaciones de stress que pueden derivar en un serio problema de salud”. Mencionó el caso de Hernán Aguilar, dirigente de “La Vencedora” que falleciera días pasados producto de un “ataque al corazón”.

El caso, años pasados, de Sergio Otarán, profesor de Educación Física y dirigente deportivo que “murió en la cancha de básquet de Central jugando un torneo interprofesional”.

Subrayó que “nadie está libre, pero se pueden minimizar los riesgos”. Mencionó que en muchos casos los hábitos alimenticios de algunos deportistas no son los “mejores”. Tampoco se sabe cómo llega una persona a practicar deportes, y que es “normal”, escuchar que “20 minutos de fútbol no le hacen mal a nadie”, cuando “no es tan así”.

Señaló que cada liga, sea cual fuere la disciplina, tiene que “exigir y controlar médicamente a sus jugadores”.

Mencionó que Gualeguaychú cuenta con 9 centros de salud de atención gratuita en “todas las edades”, centros en donde “inclusive se pueden hacer los electros y otros tipos de estudios”. Los mismos-destaca- se encuentran “ubicados en puntos estratégicos de la ciudad”.

Comentó que se ha reunido con dirigentes de clubes locales de fútbol y básquet para que “ todos los chicos se hagan los estudios correspondientes y ayudar a aquellos padres que a duras penas llegan a fin de mes, y que muchas veces deben optar por llevar un plato a la mesa o hacerle un electro a su chico que juega en el club del barrio”.

Remarcó que un control no pasa únicamente por un “electro”. Se trata de una “ficha médica completa y necesaria para saber si una persona está apta para la práctica deportiva”.

Las ambulancias

Señaló que resulta “imposible que en cada cancha haya una ambulancia”, y agregó que “no existe un país que pueda hacerlo”, sí un “sistema de atención que pueda responder en lo inmediato”. Esa cobertura-sigue- no “puede faltar”, y con “lugares zonificados donde el servicio pueda llegar rápidamente”. Además de tener en la cancha botiquines de primeros auxilios para una “primera atención”.

Dijo que la figura del “Idóneo”, se manejó durante “mucho tiempo”, y que lo ideal sería que en cada evento este “presente un enfermero o un paramédico”.

Los campeonatos oficiales de futbol

Cuentan con seguro y una cobertura médica, que se utiliza en caso de que se registre un lesio nado, o alguna persona que esté presente en un estadio sufra un problema de salud. Las ambulancias se encuentran en las emergencias médicas, clínicas y en el hospital.

Esto pasa en los torneos locales, mientras que en los provinciales y nacionales el médico tiene que estar presente en la cancha, caso contrario no se inician los partidos. Pasa en los encuentros de rugby provincial, en los torneos de selecciones U-15 de Fútbol y en los nacionales. En el boxeo, sea amateur o federado, el profesional médico tiene que estar en la mesa de control atento a lo que pase en el cuadrilátero y listo para actuar cuando se lo requiere. Y en más de una oportunidad han parado una pelea.

Falta de conciencia

En los torneos de veteranos, fundamentalmente fútbol y básquet, se aprecian jugadores a los que a duras penas les entra la camiseta. Notoriamente excedidos de peso ingresan a un campo de juego con la idea de que pueden jugar de igual a igual con otros que presentan una buena forma física. Y, lamentablemente, muchos veteranos tratan de eludir, o eluden un control médico, por temor a que le digan que no puede jugar.