Afiliados de Osplad reclamaron por la normalización de la obra social

Pasivos y activos volvieron a reunirse en el centro de jubilados de Calle San Martín. Pidieron que los afiliados sean tenidos en cuenta a la hora de una prestación médica y no solo a la hora del descuento mensual en el recibo de haberes.

La reunión agrupó a docentes que gozan de los beneficios de la jubilación y el castigo de una obra social que en la provincia fue tercerizada para la atención de médicos especialistas y otra serie de servicios como estudios de laboratorio, placas, resonancia magnética y demás.

La mayor queja pasa por la notoria demora en la respuesta, desde Iter, empresa dedicada a brindar servicios en el campo de la salud, a los pedidos de estudios, análisis e intervenciones quirúrgicas que realizan quienes están atados a la obra social para la actividad docente.

Una de las afectadas contó que hace un mes elevó “un pedido de laboratorio y todavía no he recibido nada”. Otra dijo que debió hacerse cargo de una “intervención quirúrgica en el oído que no podía esperar”. Comentó que pudo juntar unos pesos y pagar como si no tuviera una obra social. “Ahora tengo que aguardar que me reintegren, aunque esto parece, por el momento, una misión imposible”, cerró.

Cabe destacar que la obra social, en Gualeguaychú entrega una sola “orden médica en el mes”, algo que los afiliados consideraron como una burla.

Los docentes retirados y activos que están representados en Osplad por Agmer, Amet y Sadop no descartaron tomar medidas judiciales, tales como presentar un recurso de amparo, porque la situación no da para más.

Uno de los presentes se mostró esperanzado de que la “clase política tome nota de lo que pasa desde hace un tiempo. Los pasivos somos gente que tiene sus problemas de salud”. Recordaron que los servicios “estuvieron cortados por un tiempo y luego se anunció el restablecimiento de los mismos. Sin embargo, nadie dijo que era un alta a medias, debido a que el servicio es “pésimo y a medias”.

Finalmente la pregunta de siempre. ¿ Porque Osplad funciona en Capital Federal y no en Entre Ríos?. El interrogante, lamentablemente, no tiene una respuesta satisfactoria.