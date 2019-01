Agustín Canapino se prepara para las 24 Horas de Daytona

El campeón del TC formará parte de la tradicional carrera norteamericana formando parte del equipo del argentino Ricardo Juncos. La prueba será el próximo fin de semana.

Las 24 Horas de Daytona están cada vez más cerca y Agustín Canapino lo sabe. El arrecifeño continúa en plena preparación para el desafío más importante de su carrera deportiva.

El bicampeón del TC correrá con un Cadillac DPi del equipo de Ricardo Juncos, compartiendo el manejo con el estadounidense Kyle Kaiser, que fue campeón de la Indy Light con el equipo Juncos Racing, el austríaco Rene Binder y el estadounidense Will Owen, ambos con participación en el equipo de Juncos en la Indy Light.

En diálogo con el sitio web Carburando.com, Canapino sostuvo que “en lo mental y en lo anímico estoy perfecto. Vivo cada día con mucha intensidad, realmente no paré ni un minuto. Estoy cansado pero muy feliz de estar viviendo todo esto. En lo físico estoy preparándome mucho, creo que no voy a tener inconvenientes aunque, obviamente, será muy extremo y duro”.

Asimismo, el arrecifeño se mostró entusiasmado por tomar parte de una competencia de la magnitud de las 24 Horas de Daytona. “Correr con pilotos de mucho prestigio a nivel internacional y ex Fórmula 1 para mí es como jugar un Mundial y lo siento como un momento muy importante. Quiero ver hasta dónde puedo llegar aunque lo más importante será disfrutar de una experiencia inolvidable. Va a ser un gran aprendizaje y seguro me va a seguir ayudando a progresar como piloto y como persona”, señaló.

“Sinceramente estoy tan metido en mis cosas que no tomé dimensión de la repercusión que está teniendo esto en Argentina. Yo me enfoco en hacer de la mejor manera mi trabajo, aprender día a día y estas cosas lo tomo como algo secundario”, indicó Canapino, consultado sobre la repercusión que ha tenido su presencia en la mítica competencia.