Ajedrez: gran labor de Presfraind y Heberlein en las Finales Nacionales de Menores

Los jugadores de la ciudad se destacaron en las Finales Nacionales de Menores disputadas en Vicente López. Heberlein fue noveno en Sub 8 y Presfraind 11º en Sub 16.



El pasado fin de semana se disputaron en Centro Asturiano de Vicente López las Finales Nacionales de Menores de ajedrez en todas las categorías, donde los ajedrecistas de la ciudad tuvieron una muy buena presencia.

Dentro de lo más destacado Augusto Presfraind en la categoría Sub 16 terminó ubicado 11º al cabo de nueve rondas sobre un total de 66 jugadores. El juvenil representante de Uthgra totalizó 5.5 puntos luego de derrotar al colonense Pedro Girard en primera ronda, al cordobés Nicolás Marconi en la cuarta, a Nehuén Minvielle de Merlo en la sexta y al cordobés Enzo Koncurat en la octava ronda, haciendo tablas ante el puntano Valentín Samper Aguilar en la segunda ronda, frente al rosarino Juan Martín Ibarra en la tercera y ante Agustín Villarreal de Villa Ballester perdiendo solamente dos partidas en todo el torneo, en quinta ronda ante el chaqueño Ian Hakanson y frente al misionero Patricio Zaldivar en la séptima rueda.

El campeón del torneo fue Gaspar Asprelli del Club de Ajedrez de Tigre con 7.5 puntos, escoltado a media unidad por el cordobés Tomás Koncurat y Valentino Cidre de Villa Martelli, en tanto que con 6.5 puntos finalizaron el torneo el chaqueño Ian Hakanson, el rosarino Juan Martín Ibarra y el misionero Patricio Zaldivar.

Por su parte, Lucas Heberlein con solamente 8 años debutó en un torneo nacional y logró un muy buen noveno lugar con 5 puntos sobre nueve rondas en la Categoría Sub 8, de la que participaron 26 jugadores. Lucas consiguió cuatro triunfos, realizó dos tablas y perdió en los tres partidos restantes, yendo de menor a mayor tras haber perdido en sus dos primeras partidas, levantando su nivel y cerrando el torneo con un notable rendimiento.

También fue muy interesante en rendimiento de Alan Domínguez, que en la Categoría Sub 10 se ubicó 21º con 5 puntos sobre un total de 57 jugadores. Domínguez totalizó cuatro victorias, dos tablas y tres derrotas también en una muy buena actuación en un torneo de muy importante nivel.

En la categoría Sub 14 jugaron Luciano Benedetti, quien fue 49º con 4 puntos y Santiago Susco que se ubicó una posición por detrás con 3.5 unidades, en una competitiva categoría de la que participaron 64 jugadores.

Finalmente, en Sub 18 fueron de la partida Marcos Sack, quien se ubicó en el puesto 30 con un total de 3.5 puntos, mientras que Joel Baigorria fue 32º con 3 unidades en una de las categorías más competitivas del torneo.