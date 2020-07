Alberto Fernández anuncia una nueva etapa de la cuarentena

Embed

El presidente Alberto Fernández anunció que la cuarentena obligatoria por el coronavirus continuará sin cambios hasta el 16 de agosto en el Área Metropolitana. “No tenemos otros solución”, admitió el jefe de Estado.

Las principales frases del presidente:

“En América es el epicentro del virus. En Argentina estamos atravesando un momento creciente de circulación del virus”.

“Todos tenemos la impresión de que el virus se concentra en el AMBA y eso es en gran medida cierto porque ocurren allí el 90% de los casos. Pero es tan cierto como que el problema ha empezado a irradiar a otros lugares como Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos”.

“También están empezando a manifestarse focos en otros lugares del país como Jujuy, Chaco y Río Negro”

Estamos enfrentando a un enemigo invisible. El mundo no ha encontrado las armas adecuadas. Hasta el día de hoy no hay una vacuna o un medicamento. Las experiencias que uno escucha no son fáciles. No es una enfermedad más. No es una gripe más”.

“La única solución que encontramos es cuidarnos nosotros. No tenemos otra solución. La circulación se ha convertido en el principal enemigo”.

“Cuando nos relajamos, nos exponemos al mayor riesgo. Y nos relajamos porque hace muchos días que estamos en nuestra casa. Eso genera estrés y desánimo. Nadie en el mundo sabe cuándo va a terminar esto. Revisen lo que pasa en Europa”.

“No tenemos otra solución. Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy”.