Alberto Fernández le agradeció a Bordet sus palabras por Twitter

A pesar de mostrarse mesurado respecto al anuncio oficial de la fórmula Fernández – Fernández, el gobernador Gustavo Bordet expresó en su cuenta de Twitter que impulsa la unidad por “una alternativa que devuelva la esperanza a los argentinos”.

Fue en esa misma línea que Bordet expresó que el anuncio de esta fórmula “es un paso muy importante” para lograr esta alternativa. Este mensaje fue tomado por el propio Alberto Fernández, quien en su cuenta le agradeció y aseguró que como “pudimos hacerlo en Entre Ríos. Ahora juntos debemos hacerlo en Argentina”.

Cuando el Gobernador había sido consultado sobre su opinión por la fórmula Fernández – Fernández, Bordet dijo: “De nuestra parte, hemos venido conversando con todos los dirigentes políticos del orden nacional. Es una noticia que tiene impacto nacional, pero en Entre Ríos tenemos en el horizonte cercano el 9 de junio, cuando son nuestras elecciones, y para esto venimos trabajando”.

Consultado sobre si la Alternativa Federal se sumará o no al esquema que propuso la ex presidenta, Bordet aseveró: “No lo sé. Habría que preguntarles a todos los dirigentes que lo componen. Yo buscaré los consensos como siempre lo he hecho”.