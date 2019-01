Alberto “Tito” Ledri  en la mira para ser el candidato de la IP en Urdinarrain

El actual Secretario de Gobierno y ex Intendente aparece como el elegido, aunque desde el partido aun no lo confirman. Aseguran que en los próximos días será lanzada la formula. El Partido Justicialista confirma esta semana si arma o no lista.

JUAN FERNANDEZ

El plano político de Urdinarrain sigue generando incertidumbres a menos de cien días de las elecciones primarias. El actual partido gobernante aun no confirmó cuál será su fórmula aunque el nombre del ex mandatario municipal Alberto Ledri tomó fuerzas en los últimos días y está en la mira de ser el candidato a intendente por la Intransigencia Popular (IP), ante la imposibilidad legal del actual intendente Alberto Mornacco, que es quien lidera las encuestas, aparece el nombre de Ledri otra vez en escena.

Ya se han establecido las fechas de las elecciones a nivel provincial. Se sabe que en abril los entrerrianos concurrirán a las urnas en las elecciones primarias y repetirán esa práctica en junio, en las generales donde se elegirá tanto Gobernador como intendentes.

En Urdinarrain, el partido gobernante aún no ha dado a conocer sus candidatos, pero allegados confiaron a ElDía que es solo cuestión de pocos días para esto ocurra.

El actual intendente Alberto “Beto” Mornacco no puede legalmente presentarse a una reelección, ya que le está vedado por los artículos 234 y 291 de la nueva Constitución Provincial que establece que los presidentes municipales que ya hayan tenido dos mandatos consecutivos, solo podrán ser electos luego, en periodos alternados y Mornacco fue intendente de la ciudad en los periodos 2004-2007 y 2007-2011, y ahora está en su tercer mandato (2015-2019) por lo que deberá esperar cuatros años para quedar nuevamente habilitado.

Por consultas realizadas a varias fuentes, la IP habría realizado un fuerte relevamiento con la intención de detectar quien piensa la ciudadanía que debe encabezar el proyecto de renovación en el gobierno 2019-2023, y Alberto “Tito” Ledri lideraría fuertemente esas expectativas.

Los actuales dirigentes partidarios si bien mantienen reuniones entre sí para seguir conociendo las diferentes ideas, mantienen el hermetismo hacia el periodismo, y sostienen que elegirán el mejor candidato, el que la gente quiera según confió una fuente cercana a El Día.

Por su parte, el partido Frente Para Todos, no anduvo con secretos y ya adelantó que la formula será con Sergio “Tiki” Martínez y Jorge Riehme como candidatos a intendente y vice respectivamente y solo resta definir la lista de los concejales que surgirá de las reuniones que se realizan periódicamente en la sede de calle Libertad y Urquiza.

Otro que quiere volver al plano de la política local es el Partido Justicialista de Urdinarrain que en el último sufragio decidió no presentarse luego de la escandalosa elección de 2011, donde ni siquiera logró que ingrese un concejal que los represente.

El panorama aparece como muy difícil en este sector porque si bien a todos los justicialistas los une el pensamiento negativo hacia la gestión del presidente Mauricio Macri, todo se divide llegando a la provincia y más aún en lo local, donde las diferencias se acrecientan e históricamente ha costado encontrar líderes.

En ese marco, la realidad es que esta semana habrá una reunión entre una fracción del Peronismo de Urdinarrain y se definirá si se presenta o no lista para competir en las elecciones y de hacerlo el nombre que aparece con más fuerzas es el del actual director del Hospital Manuel Belgrano Rodolfo Nery, que si bien en la elección pasada integró la lista del Frente Para Todos, al parecer ahora competiría dentro del Justicialismo.