Alejandra Leissa: “El Gobierno actúa con un fanatismo donde es o lo mío o nada”

La precandidata en primer término por el Frente Cambiemos Gualeguaychú, Alejandra Leissa, se mostró “muy optimista y entusiasmada” de cara a las elecciones de abril próximo y comentó que “si bien es la primera vez que me presento a un cargo electivo, siempre de una u otra manera participé en política, ya sea partidaria, social o desde la Asamblea Ambiental”, explicó.

“Quiero una Gualeguaychú mejor. Hay aspectos de la realidad y de mi ciudad que no me gustan y para cambiarlas hay que participar desde adentro. Este fue mi pensamiento cuando me convocaron desde Nuevo Espacio para integrarme a este Frente que reúne dirigentes y vecinos de diversos partidos pero que tiene objetivos y valores comunes”, afirmó la candidata a Viceintendente.

“Yo provengo del Nuevo Espacio que fue el sector que me realizó la propuesta para que los represente en la lista. Inevitablemente los padres son referentes nuestros y en cuanto a las expectativas, reconozco que mi apellido tiene peso. Creo que mi padre (el exintendente Luis Leissa) y el equipo de Nuevo Espacio en su momento hicieron muy buenas gestiones, tal vez las mejores desde el retorno de la democracia. Pero ahora entiendo que es el momento de aportar desde mi lugar en esta confluencia política que apuesta por una Gualeguaychú mejor”, indicó.

La psicopedagoga y psicóloga, Alejandra Leissa, recordó que “tanto Emilio (Martínez Garbino) como mi padre construyeron y pusieron a punto los espacios públicos; luego tal vez no se hizo el mantenimiento adecuado y ahora parece que volverlos a mejorar -lo cual está muy bueno porque yo disfruto de la ciudad- es algo novedoso y extraordinario. Pensar así es un retroceso. Es lo mínimo que debiera hacer un intendente y nosotros como ciudadanos debemos esperar otra cosa, algo más, un tipo de política más respetuosa y con más valores”, remarcó.

“Nuestro objetivo en el Concejo Deliberante será el de ayudar a la ciudad a estar mejor, acá se actúa con un fanatismo donde es o lo mío o nada y en verdad todos construimos la realidad. Tenemos que tener la capacidad de ponernos en el lugar del otro, y acá no es así. Es lo que piensa el kirchnerismo local y por eso queremos terminar esa lógica” remarcó.

Asimismo, puntualizó que “vamos por construir algo distinto. Nosotros como equipo queremos tener otro tipo de H.C.D., otro tipo de intendente, mucho más abierto, que sea coherente lo que hace con lo que dice. Ese es uno de nuestros objetivos, construir una política mucho más sana”, contó.

En cuanto a la presencia y al rol de la mujer en la política, Leissa apuntó: “Yo nunca me sentí menos como mujer y estoy acá no para ocupar un cupo femenino, sino porque sé que puedo aportarle a mi ciudad”, aseguró, al tiempo que reflexionó: “la verdad estamos siendo contradictorias porque por un lado defendemos nuestros derechos y por otro lado nos quedamos calladas. A veces no estoy tan convencida del cupo femenino, en otra realidad sería más espontáneo que las mujeres formemos parte de esto, aunque entiendo que de no ser por la ley, sería aún más intrincado el lugar de la mujer. En algunas ocasiones terminamos ocupando lugares en el silencio y nos quedamos en lo superfluo, satisfechas con poner una mujer para cumplir con la ley electoral. No nos tenemos que quedar en la queja, tenemos que animarnos a construir algo con bases sólidas y por mérito propio,” remarcó.