Alejandra “Locomotora” Oliveras brindó una charla motivacional y una clínica de box

Las cinco veces campeona mundial, en el marco del programa “Campus con tu ídolo” que lleva adelante la Agencia de Deportes de la Nación brindó una charla motivacional y una clínica del deporte de los puños en el club La Vencedora. Habló sobre la pelea por el título mundial de los ligeros, ante la mexicana, Leslie Morales a la distancia de 12 asaltos, que marcará un hito en el boxeo femenino.

La boxeadora destacó el papel del deporte en la lucha por sacar a los chicos de la calle y combatir el flagelo de las adicciones. En la presentación del evento que se desarrolló durante la mañana y tarde del sábado estuvo acompañada por Roxana Pérez de la agencia de deportes, y por el candidato a Intendente de Cambiemos Javier Melchiori y su compañero de fórmula Andrés Sobredo.

Fiel a su estilo, respondió las preguntas que le formuló ElDía. Destacó que hace dos años que “estamos fomentando el deporte en el interior del país, con la meta de que chicos y grandes entiendan que practicar una disciplina deportiva te llena de vida y felicidad”. Acotó que, por sobre todas las cosas, saca a “los pibes de la calle y combate la violencia”.

El ídolo de “Locomotora” es Mike Tyson, ex campeón mundial de los pesos completos, al que vio pelear cuando pequeña. En ese entonces dijo que “quería ser como Mike”- Es así que “hace 18 años comencé en esta maravillosa disciplina”. Aseguró que supo “quien era cuando me calcé los guantes de box”.

Aseguró que “sintió como se ejercía la discriminación en un deporte que se decía era únicamente para hombres”. Indicó que “algo se ha mejorado, pero todavía se ejerce la discriminación”. Dijo que en sus primeros pasos en el deporte de los puños la trataron de “travesti de que no era mujer, cuando soy mamá, y que era un deporte exclusivo de los hombres”. Contó que en los vestuarios tenía que “cambiarme junto a doce o trece hombres”. Fue duro, pero, sigue, estaba “segura de que la mujer puede hacer lo mismo que el hombre y por eso voy a combatir por el título mundial ligero, el 11 de mayo, en lo que llamo el combate de la igualdad”. Será- destaca-, la primera vez que se pelee a la “distancia de 12 asaltos de 3×1, algo que era propiedad de los hombres hasta ahora”. Enfrentará a la mexicana Leslie Morales, en un combate que para “Locomotora” será el “más importante” de su vida, en tanto que para el “boxeo femenino será un paso trascendental en el deporte y se terminará con esa mentira de las mujeres no podían pelear a 12 round porque algunos argumentan que somos el sexo débil”.

Comentó que en sus sesiones de entrenamientos de guanteo, muchas veces “lo hago con hombres y nos damos con todo”.

Dijo que la Federación Argentina de Box era una mafia y que por esa razón se fue a otra asociación. Pidió porque las “mujeres seamos reconocidas y nos den migajas. Tengo los cinturones que ganaron grandes campeones como el “Chino” Maidana, Mayweather, Pacquiao, el mismo Monzón en consejos y asociaciones mundiales, pero lo que percibí por esos títulos fueron sobras”. En Mexico me quedaron “poco más de tres mil dólares, mientras que en otras “bolsas” cobré entre 10.000 y 30.000 pesos y así es imposible. Se de chicas que ganaron cosas importantes que tienen que trabajar para vivir ya que el boxeo profesional no se los permite. Una maneja “una ambulancia y otra cuida ancianos”. Dijo que en su caso pudo abrirse a tiempo. Dejó de tener promotor, abrió su propio gimnasio, maneja sus bolsas, lo que le permite “tener una vida más tranquila”.

Dijo que la mayoría de las “boxeadoras argentinas tienen miedo, no se animan a pedir lo que verdaderamente merecen”. En cuanto a Marcela “Tigresa” Acuña, indicó que se trata de “una boxeadora que me tiene miedo, que no se anima a pelear conmigo y que las 6 veces que salió a pelear afuera terminó arrugando”.

Por su parte, Javier Melchiori, candidato a Intendente y referente de Cambiemos en la ciudad, destacó la presencia de Olivares y el mensaje de la misma. Agradeció al presidente de La Vencedora, Ariel Paredes, y a los entrenadores de los distintos gimnasios de la ciudad que se hicieron presente. Destacó que en su plataforma, el deporte “juega un papel fundamental y queremos hacerlo llegar a lo más profundo de los barrios. Es una contención y una necesidad para los chicos y una forma de combatir las adicciones al igual que la cultura”.

Indicó que trabaja, junto su equipo, en un proyecto para que Gualeguaychú tenga su “Casa del Deporte en donde todas las asociaciones, las que tiene su propio edificio y las que no lo tienen, puedan reunirse, intercambiar experiencias opiniones y el dictado de clínicas”. También habló de un “albergue deportivo con una buena capacidad de alojamiento, algo de lo que hoy adolece la ciudad”.

Reconocimiento



En la jornada estuvo presente Carlos “Cotufo” Aguilar, una leyenda del boxeo local que sumó 156 peleas en su carrera en los campos amateur y profesional. El ex púgil de 89 años charló con la pentacampeona mundial.