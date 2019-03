Alejandro Belén agradeció las muestras de solidaridad tras el robo sufrido en su casa

El atleta de la ciudad, que se prepara para competir en el Mundial de Duatlón en Pontevedra, se mostró agradecido con la colaboración que recibió luego del robo sufrido el pasado viernes. “Hay gente que se portó muy bien conmigo”, dijo emocionado.

Alejandro Belén es un ejemplo de deportista y de ser humano. Ha sabido ganarse el reconocimiento en el ambiente deportivo de la ciudad y también de la provincia. En la madrugada del sábado, cuando volvió de una de las peñas que organiza para costear sus viajes a competir a nivel internacional, se encontró con la desagradable sorpresa que le habían robado un televisor y cinco pares de zapatillas que utiliza para competir.

“La repercusión que tuvo la noticia fue amplia, todos los medios de la ciudad me llamaron y publicaron lo ocurrido. Y enseguida hubo mucha gente que se acercó en forma desinteresada para colaborar, otros desde las redes sociales hicieron correr la noticia y tuve respuesta de dos marcas que se comprometieron a enviarme zapatillas y ropa para poder competir”, dijo emocionado Belén en Viene con Yapa por Radio Cero.

“Las zapatillas que me robaron son específicas para competir. Si las veo, me doy cuenta enseguida que son las mías, porque no hay muchas en la ciudad y por las características que tienen. Por eso le pido a la gente que no compre si se las ofrecen, porque son robadas. Le hacen un favor a los chorros”, dijo.

Sorprendido y agradecido, Belén expresó que “hay gente que se ha portado muy bien conmigo. Muchos ofrecieron ayuda, desde económica, pasando por donaciones para las peñas, una chica me reservó el hotel en España. Es emocionante saber que la gente tiene esa capacidad para ayudar, porque hoy me tocó a mi, pero estoy seguro que la gente se movilizará igual para ayudar a cualquier otra persona que lo necesite”.

Belén, que trabaja diariamente en una gomería para camiones, contó que “me puse muy malo en el momento de descubrir que me habían robado. Salí corriendo por el barrio a ver si los encontraba, no se qué hubiera pasado si llegaba a cruzarme con los ladrones. En el barrio todos sabemos quienes son los que andan en eso, la Policía también, pero entran y salen como si nada”.