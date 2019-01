Alfaro dejó a Nández y a Pablo Pérez fuera de los concentrados

El entrenador Gustavo Alfaro no incluyó ni al uruguayo Nahitán Nández ni a Pablo Pérez en la nómina que viajará a Mar del Plata para medirse con Unión, este miércoles desde las 22.10.

Los volantes Nahitan Nández y Pablo Pérez no fueron incluidos por Gustavo Alfaro en su primera lista de concentrados para el duelo entre Boca y Unión, este miércoles desde las 22.10 en Mar del Plata. ¿Será un indicio de que no continuarán en el club?

El mediocampista uruguayo de 23 años tiene una oferta superior a los 20 millones de dólares de parte del Cagliari italiano y todo parece indicar que emigrará a la Serie A. Solamente resta que ambos clubes se pongan de acuerdo en la forma de pago.

Mientras tanto, al capitán de 33 años se lo vincula con el Santos brasileño. La derrota en la final de la Copa Libertadores ante River fue un duro golpe para los referentes y el volante del Xeneize podría emigrar al equipo de Jorge Sampaoli para cambiar de aire.