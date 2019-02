Alojamientos: Giachello cuestionó la informalidad y desde la Municipalidad respondieron

El presidente de los Hoteleros y Gastronómicos, Marcelo Giachello, se mostró crítico de la poca regulación que existe en la ciudad y dijo que esto “perjudica al sector”. El responsable de Turismo, Gastón Irazusta, se refirió al trabajo que se lleva a cabo al respecto. “Ciudades como San José tardaron ocho años en ordenar esto”, explicó.

“La informalidad que hay en Gualeguaychú es terrible. Tras que los hoteleros están trabajando poco, en la costanera ves a los cartelitos con tiza que ofrecen el alquiler de departamentos y alojamientos”, se quejó el titular de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú, Marcelo Giachello. Fue ayer en ElDía desde Cero, donde expresó una mirada crítica de los recursos que se invierten en el sector y, particularmente, sobre la falta de regulación en los alojamientos familiares.

“Nosotros necesitamos de ese servicio cuando la demanda es alta, pero tiene que ser bueno. Porque si los hoteles dan un buen servicio y el resto no acompaña es totalmente perjudicial para el sector. El Municipio tiene que empezar a regular esto si queremos que la ciudad sea ordenada”, expuso en este sentido.

“En Gualeguaychú tenemos, sin contar a Bolacuá que es un all inclusive, dos termas, Guayrá, la Posada del Puerto y Altos Verdes. Entre los cinco son mil camas, y están completas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el servicio es de excelencia. Pero no todos tenemos la capacidad de dar ese servicio, hay lugares de una o dos estrellas que también tienen derecho a trabajar”, expuso el representante del sector que el mes que viene cumplirá dos años al frente de la entidad. Al tiempo que remarcó la necesidad de una política más definida de parte del Ejecutivo.

Consultado por esta realidad, el responsable de Turismo, Gastón Irazusta, se refirió a la ordenanza de que regula los Alojamientos Turísticos en Casas y Departamentos, contemplada en el Plan de Acciones para el Desarrollo Turístico 2016/2019 – Gualeguaychú 365.

La normativa establece un registro, que concretamente empezó a trabajar en octubre pasado y hasta el momento sólo cuanta con ocho trámites de inscripción iniciados. Estos prestadores deben abonar un canon prácticamente simbólico, equivalente a dos noches de alquiler por la habilitación de todo un año.

“Con respecto a la informalidad nosotros tomamos el toro por las astas con la ordenanza aprobada por unanimidad. Pero es un proceso lento, porque implica cambios de hábitos, donde lo que se propone es que quien tenga ese tipo de servicios turísticos se acerque, se formalice y regularice su situación”, expuso Irazusta.

“Obviamente, se hace una inspección para que se cumplan las condiciones de seguridad, salubridad, y demás. El registro funciona en la Dirección de Habilitaciones y en la Oficina de Turismo del Puerto. La entendemos como una medida amigable, porque sabemos que hay mucha gente que se gana el peso de esta manera”, dijo el funcionario al justificar que no existe multa para quienes no estén inscriptos. “Hay cuestiones sociales a tener en cuanta. La idea no es hacer una caza de brujas al respecto. Aunque no descartamos, una vez que el proceso de formalización esté avanzado, imponer medidas sancionatorias”, refirió.

Quien se inscriba en dicho registro pasa a integrar la oferta oficial de Gualeguaychú, “que es beneficioso porque mucha gente prefiere ir a una casa de familia que a un hotel, eso es real y la ciudad es clara muestra de eso”.

“Es un proceso más lento de lo que nos gustaría”, insistió Irazusta. Y ejemplificó con el caso de la localidad de San José, donde se llevó a cabo una medida similar y “tardaron ocho años en formalizar el sector”. Aunque “esperamos hacerlo en menos tiempo”, analizó el funcionario.