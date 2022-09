En el marco del Taller “El teatro en el aula, en la biblioteca y en cualquier ámbito apropiado para el juego escénico”, organizado por el Instituto Superior de Perfeccionamiento y Especialización Docente (ISPED), Adela Basch, habló con las estudiantes del cuarto año del Profesorado en Letras del Instituto Sedes Sapientiae acerca del lugar de la literatura infantil en la escuela y en esta vida “tecnológica” de los niños.

¿Cómo ve actualmente el rol de la literatura infantil dentro de la vida del niño teniendo en cuenta la diversidad de entretenimientos tecnológicos que tiene hoy en día al alcance de la mano?

Adela Basch: A mí me parece que hay espacio para todo, dado que el mundo es como es. Es impensable que la tecnología no vaya entrando también en esos campos. Pero me parece que la literatura sigue teniendo un papel fundamental en la vida de los chicos. Creo que a través de los libros aprendemos a darle otras dimensiones a nuestra vida. El problema no es los libros tengan que competir con los jueguitos o con cualquier otra tecnología. El problema es que nosotros los adultos somos medio estúpidos y no nos damos cuenta del papel que tendríamos que desempeñar en el acercamiento de los libros a los chicos. Otros no sabemos cómo hacerlo. Creo que se podrían hacer cosas desde las instituciones. Pero si no se cuenta con una especie de fervor por la literatura todo es muy difícil.

Estuvimos viendo y leyendo varias entrevistas que le han hecho y nos llamó mucho la atención su rol como editora. Estando un poco de ese lado más “comercial”, si se quiere, de la literatura: ¿cree que hoy en día es rentable la publicación de la literatura infantil?

A.B.: A mí hace 20 años, en el 2002, se me ocurrió “voy a fundar una editorial”. Fue un impulso, no era una época propicia esa, tal vez ninguna época sea propicia, no sé, pero yo hasta el día de hoy no les puedo decir con certeza si es rentable… Conozco gente para la cual es rentable, pero hacen un tipo de libros que no son los que yo quiero hacer (se ríe). De todas maneras, he podido sostener la editorial durante 20 años, no sé cuánto más voy a poder, tampoco sé cuánto más voy a vivir yo. O sea que, si bien no puedo afirmar que es rentable sí se puede sostener, digamos. Es difícil ganar dinero; yo vivo de otras cosas. Los únicos momentos en los que he sentido un fuerte impulso a favor y que han sido de gran ayuda y que en algún momento me ayudaron a decir “bueno, no cierro”, son las compras del Estado. En este momento, el Ministerio de Educación de la Nación está haciendo una compra grande. Algo parecido hacen los gobiernos provinciales y los municipios. En ese aspecto, muchas veces para las editoriales chicas, esas compras son la única manera posible de seguir adelante.

En relación con ese panorama que quizás puede ser desalentador, ¿usted cree que tiene que ver con la visión que la sociedad tiene de la literatura infantil en relación con la literatura de adultos? ¿Cierto desprestigio?

A.B.: Hay algo de eso, pero no plantearía la cosa en términos tan antinómicos, es decir literatura infantil versus la literatura para adultos. Es un tema de la sociedad en general. Y no sólo de Argentina sino de todo Occidente. Mi percepción es que se subestima a los niños y niñas. A nosotros en general nos parece que los chicos van a tener valor cuando sean adultos, como somos nosotros, que somos geniales (irónica). Mientras sean chicos no tienen mucho valor, no producen bienes de consumo. Es algo que tienen en común los chicos con los locos en general y con muchos artistas: ¿para qué sirve lo que hacen? No sirve para nada. Lo que sirve es lo que es rentable y los chicos no producen rentabilidad. Entonces ellos van a tener valor cuando sean grandes. La infancia es una entapa en la que hay que formarlos para que sean como somos nosotros, maravillosos seres humanos (se ríe). No es cuestión de literatura para chicos y literatura para adultos. En este momento es más fácil vender libros para chicos que vender libros para adultos. Porque de todos modos los chicos tienen que aprender a leer, mientras que los adultos mucho no leen. Con respecto a si esta actividad editorial es rentable o no, no estoy segura. A mí me ha costado mucho porque empecé sin un capital inicial. Para decirlo literariamente, diría que fue una “quijotada”. Pero no me arrepiento de este amor. La idea de la rentabilidad de una editorial no es para poder comprarse un yate, sino para sacar más libros (se ríe).

¿Qué es lo que más disfruta de escribir?

A.B.: Yo disfruto todo de la escritura, salvo en los momentos que me trabo y esos momentos existen y en mi escritura existieron siempre, diría que son momentos naturales de un proceso de creación para mí. Lo que más disfruto es la sensación que tengo al ratito de empezar, que por lo general hay que romper con una resistencia, pero una vez que comencé es como si las palabras se fueran relacionando por una misma dinámica y yo estoy ahí, soy testigo de eso, como si las palabras eligieran con quién voy a bailar ¡Eso yo lo disfruto muchísimo! Ver cómo una palabra se une con la otra y con la otra. Y además, cuando voy escribiendo hay algo en la escritura que pasa en el camino que termina siendo totalmente diferente del que yo había previsto, del que yo había pensado. Eso lo disfruto mucho. Como una irrupción de algo que sucede y que no está en mi poder, yo no lo puedo decidir, pasa solo.

¿Por qué la eligió la literatura infantil para escribir? ¿Qué componentes cree usted que son ricos para un autor para trabajar literatura para niños?

A.B.: Se me aparecen algunas palabras, yo creo que todas podrían estar en la literatura para adultos también, me aparece “disparate”, “absurdo”, “humor”. Es como si yo en un momento hubiera pensado o percibido que la literatura para personas “más chicas” es más permisiva. No tiene que haber cosas tan serias, no sé si es que tiene rasgos diferentes o por ahí son los mismos rasgos nombrados de otra manera. Lo que siento es que la literatura para adultos tiene una cosa de gravedad, de solemnidad, de seriedad, que a mí no me divierte, pero no sé si es así, o si es una percepción mía. Hay muchas cosas escritas para adultos que pueden ser muy divertidas, pero me parece que hay menos juego.

Nosotras como profesoras de letras estamos muy comprometidas con la escritura dentro del aula. ¿Usted considera que es significativo proponer consignas de escritura en el aula? ¿Y cree que cualquiera puede escribir?

A.B.: Creo que cualquiera puede escribir y que es significativo proponer en el aula consignas de escritura. Porque si no es en el aula ¿dónde? ¿Quién lo va a hacer? ¿A quién le importa? A casi nadie. ¿A ustedes les importa? Bienvenido. Maravilloso. Háganlo y eso puede cambiar sustancialmente la vida de otras personas. Algunos disfrutarán más el escribir, otros menos, algunos escribirán textos que para la mayoría resultarán divertidos o de interés, otros que para la mayoría no serán tan interesantes; pero todos pueden escribir. ¿Quién sería yo para decir que no todos pueden escribir? Sería terrible.

¿Algún consejo que, desde su experiencia, quiera brindarnos para trabajar la literatura infantil en el aula?

A.B.: No soy docente. Tengo un título de profesora en Letras pero no ejercí, entonces sería un poco soberbio de mi parte querer darles consejos. Les puedo decir algunas cosas: es mejor cuanto más libre sea todo, es decir, cuanto menos utilitaria sea la manera en que se acercan a la literatura, cuanto menos recurran a esta para enseñar algo que no tenga que ver con la literatura; cuanto más puedan instaurar que leer es algo que se hace porque sí, que disfrutamos no para obtener otra cosa. Leer por el placer de leer y les diría que es mejor cuanto menos académicas sean sus clases. Es decir, vivir en el aula con sus alumnos que la literatura es algo más de la vida. Eso es bastante simple, no me parece que haya que hacer cosas rebuscadas. También es fundamental leer con los alumnos desde que son bien chiquitos hasta que ya nos llevan dos cabezas. Pero, en fin, yo no sé todo. Hay que seguir pensando.

Ficha técnica

Adela Basch es escritora y editora de literatura infantil, poetisa, cuentista y dramaturga. En sus obras converge su personalidad llena de rimas, de frescura y de color en las palabras.

Su poética se caracteriza por el diálogo interno logrado entre la literatura clásica y los tópicos propios de nuestra identidad argentina, excepcionalmente reinterpretados, permitiendo una transculturación en los valores actuales.

En 2002 inauguró su propia editorial Abran Cancha, la cual acompaña desde hace 20 años a todos los niños y niñas argentinas en su iniciación en la lectura.