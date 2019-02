Amalia Peroni acompañará a Natalio Gerdau en su candidatura a senador

La Lista 432 ya fue presentada en la Justicia Electoral. La vocal del IAPV y ex funcionaria de Juan José Bahillo en la intendencia de la ciudad, Amalia Peroni, será precandidata a senadora suplente en la boleta que llevará a Natalio Gerdau como titular.

“Estamos en camino y estamos muy bien”, expresó días atrás el secretario de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, Natalio Gerdau. El referente peronista competirá en las PASO del 14 de abril con el candidato de la lista oficial, el hoy viceintendente Jorge Maradey, único nombre confirmado hasta el momento en la lista que llevará a Martín Piaggio como precandidato a intendente de Gualeguaychú.

De perfil conciliador, Gurdau se ha expresado siempre a favor de la tan mentada unidad peronista. Y, de hecho, fue lo que argumentó al momento de presentarse como alternativa en la interna del PJ. “Lo hago precisamente en la misma sintonía que es la de acercar sectores del PJ Gualeguaychú que hoy parecen distanciados”, explicó luego de confirmar que irá por la Lista 432.

Ahora, desde el entorno del ex senador -período 2011-2015- trascendió que será la vocal del IAPV, Amalia Peroni, quien lo acompañará como suplente en la lista que no tendrá candidato a Intendente, concejales, diputados ni Gobernador. Esto deberá ser definido oficialmente por la Justicia Electoral del Partido Justicialista.

“Tanto Amalia como yo tenemos muchos años de experiencia en el departamento Gualeguaychú, y conocemos cada junta de gobierno, cada rincón”, expresó Gerdau a ElDía. Tanto el ex senador, que estuvo a cargo de la zonal Gualeguaychú de Vialidad provincial, como la ex concejal (FpV), hoy vocal en el IAPV, tienen un plus con respecto a Maradey: su conocimiento y contacto con el interior del departamento. ¿Les alcanzará para ganarle al precandidato oficial?