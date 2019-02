Amenazas a Sobredo: La fiscal solicitó las cámaras

Carolina Costa está a cargo de investigar la situación vivida por la esposa del concejal Andrés Sobredo. La mujer refiere que fue el transportista Ricardo Delcausse quien amenazó con prenderles fuego la casa. Ahora analizarán las grabaciones.

ElDía conversó con la fiscal a cargo de la causa quien por estos momentos analiza los pasos a seguir. Explicó que en el primer caso de amenazas sufrido en el recinto del Concejo Deliberante, evaluó pedir una medida inhibitoria para que Ricardo Delcausse no pueda acercarse al concejal Sobredo.

“Para que un juez de Garantías otorgue esta medida tiene que haber pruebas, porque no deja de ser una limitante a la libertad de acción de una persona. Intentamos sustentar los dichos del denunciante con los de un testigo pero la notificación nunca le llegó o no estaba bien el domicilio, por lo que no pudimos avanzar con eso”, comenzó a relatar Costa.

Finalmente, llegó la segunda denuncia con un tono de mayor gravedad. En esta oportunidad amenazaron a la mujer y en su domicilio. Costa explicó a ElDía que ya solicitó las grabaciones de todas las cámaras de monitoreo con la que cuenta el Municipio.

Respecto a los tiempos en los que podrían ser entregadas estas imágenes, la fiscal respondió que desconoce, porque a veces tardan varios días, aunque se presume que podrían actuar con premura, teniendo en cuenta la gravedad del hecho. El juez de Garantías que decidirá sobre esta causa será Ignacio Telenta.