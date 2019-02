Amenazas a Sobredo: Por primera vez habló Delcausse

Un grave hecho de amenazas envuelve al concejal Andrés Sobredo y al transportista Ricardo Delcausse. Todas las pruebas y testimonios ya fueron acercadas a la Fiscalía a cargo de Carolina Costa. “Te vamos a prender fuego la casa”, fue una de las frases. Además se sumó otra intimidación de índole sexual.

Mónica Farabello

Las diferencias políticas entre el edil y el transportista excedieron el ámbito político y se instalaron en un terreno absolutamente repudiable.

Hace apenas seis días, el concejal de UNA Andrés Sobredo denunció a Ricardo Delcausse por amenazas dentro del recinto del Concejo Deliberante. En aquella oportunidad la frase fue: “Te voy a cagar a trompadas” y una aparente invitación a pelear fuera del lugar.

Esta situación fue oportunamente denunciada por el edil en los Tribunales de Gualeguaychú, pidiendo le sea otorgada una custodia.

Ahora, un nuevo episodio de extrema gravedad fue denunciado por Sobredo y su mujer.

La cronología de los hechos

ElDía entrevistó al concejal quien relató que su esposa se encontraba en la vereda de su casa plantando un árbol. “Me contó que un automóvil Peugeot 408 gris con vidrios polarizados negros andaba rondando nuestra casa; luego estacionó en el frente y el acompañante le preguntó si ese era el domicilio del doctor Sobredo. Ella le respondió que sí y Delcausse le dijo: ‘Avisale que le vamos a prender fuego la casa’. Ella lo reconoció porque hace muchos años que lo conoce”, manifestó.

Luego, agregó que cuando su pareja salió del shock “se subió a su auto y comenzó a seguirlo. Cuando llegaron a la curva de Fiorotto le hizo seña de luces; siguieron hasta el puente Méndez Casariego y le siguió haciendo seña de luces. Cuando pasan unas 6 cuadras, paró y ahí mi mujer le dijo: ‘¿Vos quién sos?’ Y él le respondió en tono de burla: ‘Juan Pérez’”.

Ella le respondió: “Vos sos Delcausse, yo te conozco, te voy a hacer una denuncia”. Y ahí es donde él le hace una amenaza de índole sexual, según detalló Sobredo a ElDía.

Luego de este episodio, el concejal se reunió con la fiscal Carolina Costa a quien le acercó la filmación.

También conversó con el fiscal Lisandro Beherán y “en teoría van a poner una medida de restricción. Yo les manifesté mi preocupación, les conté que estaba bastante dolido y que no quería que la Justicia lo tome como un hecho más porque es un tema complejo”, sostuvo el edil y agregó: “Que haya venido hasta mi domicilio, habiéndolo denunciado hace unos días por otras amenazas, ya es demasiado”.

Cuando ocurrió el hecho, Sobredo se encontraba en el barrio Obrero junto a Javier Melchiori haciendo una actividad de campaña. En ese momento recibió el llamado de su esposa relatando lo ocurrido.

¿La mujer de quién?

ElDía también se comunicó con Ricardo Delcausse para que aporte su explicación de lo sucedido. El transportista se mostró totalmente sorprendido y hasta risueño por el relato de las amenazas.

“Contame qué dijo porque no tengo ni idea”, fue la primera frase de Delcausse al recibir la consulta de ElDía.

Tras escuchar el breve relato respondió: “¡No me digan que denunció eso! ¡Estamos todos locos, realmente! Mañana a la mañana iré a averiguar qué dicen en la Fiscalía pero no tengo ni idea… yo no sé ni dónde vive”.

Respecto a la descripción del vehículo que se acerca al domicilio de Sobredo, y que quedó registrado en las cámaras de seguridad, respondió: “Mi auto sí es un Peugeot con esas características, pero ¿qué, quién la amenazó? ¿Acoso sexual? ¡Realmente esto es genial!”, dijo el transportista entre risas.

Y agregó: “Esto no me preocupa para nada. ¿Cómo me va a preocupar algo tan inverosímil? Primero que no sé ni quién es la mujer de Sobredo, no entiendo nada, ni nada de nada. Mañana iré o mandaré a algún abogado a que averigüe”, concluyó.

Finalmente, Sobredo resaltó que este tema aborda “la integridad física y sexual de mi mujer. Yo le creo a ella y es gravísimo lo que pasó. En las cámaras se ve el auto, tenemos la chapa patente; está todo. Hay testigos…además, averigüé sobre la patente y es el auto de él”, sostuvo el concejal quien además resaltó el trabajo realizado por la Policía y la Fiscalía.

El apoyo del arco político

El concejal Sebastián Díaz, Omar Sosa, y Guillermina Guastavino se solidarizaron con Sobredo. Además, el senador provincial Nicolás Mattiauda también hizo pública su solidaridad y repudio por lo ocurrido.

Además, la gente de Cambiemos también apoyó a su compañero de militancia en el grave momento que atraviesa.