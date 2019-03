Ana Bayer presentó “Mi viejo rebelde”

El miércoles por la tarde se proyectó a sala llena el documental sobre la vida del historiador y periodista Osvaldo Bayer. Luego se realizó un recorrido guiado de la muestra “Confidencial y secreto. Gualeguaychú en la trama del genocidio argentino”.

En el marco de las actividades de la agenda “Mujeres, Memoria, Malvinas” se realizó la proyección del documental “Mi viejo rebelde”, que relata la vida del historiador y periodista Osvaldo Bayer, quien escribiera trabajos fundamentales como Los anarquistas expropiadores, Severino Di Giovanni: idealista de la violencia y La Patagonia rebelde entre otros.

“Desde siempre he filmado a mi padre en privado, con su humor, sus cosas cotidianas, pero también su trabajo, sus comentarios, las charlas con la familia. Es el ojo de la hija, en el que prevalece seguramente lo familiar, pero creo que justamente es eso lo que hace más humano a Osvaldo para el que lo conoce por sus obras. No soy profesional del cine, pero en este caso hice este film para mi padre, para su cumple. No busqué la perfección de la imagen, sino más que nada quise documentar mucha vida vivida juntos”, afirma Ana Bayer, directora del documental e hija del reconocido historiador y periodista.

La proyección contó luego con un espacio de debate e intercambio, en el que se recordó la presencia de Osvaldo Bayer en diversas oportunidades en Gualeguaychú, en la Casa de Madres de Plaza de Mayo. Finalmente, los asistentes hicieron un recorrido por la muestra “Confidencial y secreto. Gualeguaychú en la trama del genocidio argentino”, que se encuentra en exposición en el Museo de la Memoria Popular de Gualeguaychú.