Andrada será operado y se pierde el resto de la Copa Libertadores

El arquero de Boca recibió la peor noticia. Por la lesión en el partido con Cruzeiro el arquero permanecerá inactivo durante todo el semestre.

En Boca no lo pueden creer. Esteban Andrada, el arquero que llegó al equipo de Guillermo para despejar las dudas y mantener la valla invicta en 7 de los 9 partidos que atajó, deberá ser operado por la lesión en el partido frente a Cruzeiro por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

#ParteMédico Esteban Andrada: el jugador fue trasladado al sanatorio Los Arcos donde completará los estudios médicos y se definirá el tratamiento de acción. pic.twitter.com/T6HKmFyhO1 — Boca Jrs. Oficial 🏆🏆 (@BocaJrsOficial) 20 de septiembre de 2018

Pero esa no es la peor noticia, el golpe más fuerte para el entrenador es que no podrá contar con el ex Lanús hasta después que finalice la Copa ya que deberá permanecer fuera de las canchas por al menos dos meses.

Actualmente el arquero se encuentra internado en una clínica de Buenos Aires y la cirugía se realizará el viernes.