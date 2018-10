Andrés Sobredo: “Estamos lejos de ser un Municipio saludable”

El concejal de UNA responsabilizó al Ejecutivo por el estado de la planta de efluentes cloacales y el silencio del Intendente ante la apelación que hizo Bordet contra el fallo que limita las fumigaciones con agroquímicos. “Les falta reacción en algunos temas y no le ponen ganas”, protestó.

La viralización de un vídeo donde se muestra que mostraba cómo llega al río –en la cañada “Las Achiras”– los residuos cloacales prácticamente sin ningún tratamiento de la planta de efluentes, se contrapuso a la intención del intendente Martín Piaggio con su tramitación para que Gualeguaychú sea reconocido como Municipio Saludable.

En este sentido, el concejal del bloque UNA Andrés Sobredo volvió a cargar contra las políticas ambientales de esta gestión municipal, a la cual considera valorable en lo hecho pero insuficiente para solucionar el tema de manera completa y global.

“Siempre reconocí que en esta gestión ha habido un cambio en el tema ambiental, pero lamentablemente no alcanza. Hoy nos encontramos con una planta de tratamiento de efluentes cloacales que está detonada, y eso es responsabilidad del Municipio”, reprochó Sobredo, quién inmediatamente atacó: “Con este tema nos han tomado el pelo a todos, a los concejales y a los ciudadanos. En marzo de 2018 presentamos el proyecto de emergencia ambiental por este tema y pedimos los informes respectivos, porque es la única forma de que tengamos datos fehacientes sobre este tema. Pero luego de más de seis meses de haberlos pedido, el Ejecutivo aún no nos ha brindado ningún informe”.

El concejal del bloque UNA considera que Piaggio no puede culpar al ex intendente Juan José Bahillo por no haber invertido un peso en la planta de efluentes cloacales debido a que ambos vienen de un mismo partido político y que a pesar de las diferencias entre ellos son parte de una misma política. “La planta no funciona, y el Municipio tiene la obligación de recuperarla, de poner el dinero que sea necesario para mantenerla. Bahillo no hizo nada de todo esto, y Piaggio lo comenzó a hacer obligado y presionado porque se rompió el piso de una de las piletas. Sin embargo, si vamos hoy, vamos a ver exactamente lo mismo que en marzo pasado, cuando pedimos la emergencia ambiental”, protestó.

“El desecho fecal está yendo directamente al río, y esto repercute en nuestra bandera ambiental. Hablar de Municipio Saludable es un eslogan, porque estamos lejos de ser un municipio saludable. No sé por qué tienen la necesidad de que Gualeguaychú sea declarada saludable, pero lo único que van a conseguir es un título nomás, porque puertas adentro tenemos millones de problemas ambientales, y todos son reales”, concluyó.

Sobredo también consideró que hay un doble discurso en la gestión municipal y la apelación que hizo la Gobernación al fallo que prohíbe fumigar a 1000 metros de una escuela de manera terrestre y a 3000 de manera aérea dejó esto al descubierto.

“Cuando el Gobernador apeló por el tema de las fumigaciones, nadie en el Municipio salió a decir algo al respecto, y todo porque había sido Bordet el que apeló. Lo que uno aspira es que la intendencia tenga un sentido lógico de la cuestión: si Piaggio está convencido de que hay que prohibir el glifosato, entonces hay que prohibirlo. Pero con prohibir no alcanza, también hay que oponerse a a cualquier medida que favorezca al glifosato y esté en contra de esta ordenanza. Y en este caso no se vio eso”, recriminó.

Finalmente, el concejal opositor reconoció el trabajo que hacen funcionarios como la directora de Madioambiente municipal Susana Villamonte y que valora “los esfuerzos personales, pero que esos no alcanzan si no van acompañados por políticas”.