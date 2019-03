Aníbal Fernández: “Voy a ser precandidato a primer concejal en Pinamar”

“Decidí sumarme a la propuesta de Horacio porque me gusta y gracias al peronismo he sido todo en el país, he manejado cuatro presupuestos nacionales. He sido todo: quince veces juré en mi vida en la actividad pública. Fui todo menos presidente y gobernador y voy a ser primer precandidato a concejal. Es un prestigio que el pueblo de Pinamar te elija; yo, que elegí Pinamar quizá para terminar mi vida acá, tomé esta decisión con muchísimas ideas”, comentó Fernández.