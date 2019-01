Anna Del Boca contra su padre: “Ser pobre y sirvienta para él era un asco”

A sus 18 años, la hija de Andrea del Boca y Ricardo Biasotti confió los motivos por los cuales no tiene vínculo con su papá hace casi una década.

A sus 18 años, Anna Chiara del Boca decidió salir al mundo a contar su dura historia de vida. Nacida fruto de la relación entre Andrea del Boca (53) y Ricardo Biasotti (59), la joven manifestó con dolorosos detalles por qué hace hace casi una década que no ve a su padre biológico.

Muy sensibilizada, Anna se sinceró: “Pasaron un montón de cosas…”. Así fue que en una nota con la revista Caras, la actriz se explayó entre llantos y sollozos: “Hay distintos tipos de abuso, está el físico, el mental, el verbal, el sexual o el psicológico. Cuando estaba con él no me sentía respetada, no me sentía en mi casa, no me sentía querida”.

Tras una pausa en la que se secó las lágrimas, continuó: “Recuerdo que una vez le escribí una carta a la jueza contándole que estando en una cena familiar él me miraba con un asco… Yo no entendía por qué. Entonces, él me miró y me dijo ‘tenés olor a culo, no te quiero al lado mío’”.

Acto seguido, reveló: “Llegué a casa destrozada. Para él siempre había algo mal. Si tenía el pelo largo parecía una sirvienta, si usaba un par de zapatillas era una pobre, y ser pobre y sirvienta para él era un asco… Me gastaba… y a los nueve años no quise verlo más”.

En cuanto a una posible reconciliación con su papá, Anna confesó que hasta pensó en tramitar el cambio de apellido para no ser más Biasotti y afirmó: “Él nunca quiso comunicarse conmigo. Yo no odio ni nada, pero haberlo escuchado en los medios hablar de mí me resultaba hipócrita. Me gusta la idea de hacer Justicia, de limpiar”.