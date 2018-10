Antes de su llegada a la ciudad, Axel Kicillof grabó un mensaje para los gualeguaychuenses

Como adelantó ElDía, el viernes el diputado nacional y ex ministro de Economía de Cristina Fernández llegará por primera vez a la ciudad. Será para inaugurar oficialmente el espacio kirchnerista que competirá en las elecciones del año que viene. Mirá el video.

El kirchnerismo quiere ser alternativa de cara a un año atravesado por lo electoral, como será el 2019. Sobre todo en Entre Ríos, donde las elecciones provinciales y locales serán en abril, desdobladas de las nacionales.

En este marco, los máximos referentes de Unidad Ciudadana –el espacio electoral inaugurado por la ex presidenta Cristina Fernández en 2017– recorren las provincias convocando al amplio abanico de partidos y agrupaciones kirchneristas.

Pasó en Gualeguay con el diputado radical electo por Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau, hace algunos meses atrás. Y más acá en el tiempo, a principio de agosto, con el propio ex ministro de Economía, Axel Kicillof, en Paraná, donde compartió escenario con el ex gobernador Sergio Urribarri, la ex intendente Blanca Osuna y los referentes más fuertes del espacio entrerriano, como son los diputados nacionales Julio Solanas, Juan Manuel Huss, y el ex legislador Jorge Barreto. Estos tres estarán presentes el viernes en Gualeguaychú.

Ahora, para replicar lo que protagonizó en la capital provincial, Kicillof llegará por primera vez a la ciudad. Será el viernes, y el acto de inauguración de Unidad Ciudadana Gualeguaychú, que lo tendrá al diputado nacional como único orador, comenzará a las 19 en el salón del club Juvenil del Norte, en 2 de Abril y Puerto Argentino.

Antes, Kicillof participará de algunas actividades, que pueden involucrar a clubes de barrio, merenderos, reuniones con comerciantes, cooperativistas, iniciativas ecológicas –como puede ser una posible visita al Ecoparque, por ejemplo– o algún encuentro con referentes sindicales. “Eso se va a terminar definiendo más cerca de la fecha”, contaron a ElDía algunos de los referentes políticos que trabajan hace algunos meses en la conformación de Unidad Ciudadana.

“La situación económica es muy complicada. Este gobierno y su política neoliberal está dejando cada día más gente en la calle. Es necesario conformar la alternativa que le diga que no a la quita de pensiones por discapacidad, al cierre de fábricas y a todas las medidas antipopulares del macrismo que lo único que hacen es generar más y más pobres en todo el país”, expresaron los mentores del espacio opositor.