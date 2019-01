ANTICIPO CARNAVAL 2019 – “Bestias”, la propuesta de Ará Yeví para buscar un histórico tricampeonato

La comparsa del Tiro Federal irá por su tercera estrella consecutiva luego de haber ganado las dos ediciones anteriores. Su director Leo Rosviar dejó impresiones de lo que ha sido el año de trabajo y se ilusionó con “una comparsa muy competitiva”.

Por Daniel Serorena

En los talleres y galpones de Ará Yeví todo es trabajo, hay pocos tiempos para el descanso, aunque nunca faltan un buen mate y algo para compartir dentro de los grupos de trabajo.

Leo Rosviar, el director de la comparsa, recibió a ElDia en su oficina, que se encuentra pegada al taller de vestuario y tocados y también da paso a una de las nuevas propuestas que tiene la comparsa del Tiro Federal, un novedoso “baúl” en donde se guardan los trajes ya terminados y también trajes y piezas de otros años, que sirven de archivo y de lugar de visita en los talleres ubicados sobre calle Estrada.

Verborrágico, inquieto, detallista casi al extremo, Rosviar se abrió a la charla y dejó sus impresiones sobre el carnaval que se viene y sobre cómo imagina a su comparsa desfilando en la blanca pasarela del Corsódromo.

“Han cambiado algunas cosas importantes, la ausencia de Joaquín Arias en la generación de la carpeta principal con la idea de la comparsa fue importante. Pero hemos sabido suplir esa ausencia y pudimos reforzar el trabajo en todas las áreas, la experiencia que hemos ido adquiriendo en estos años ha sido importante para que la forma de trabajar y los grupos de trabajo no se vena resentidos”, resaltó Leo, a modo de introducción a la charla.

Sobre lo que significó estar a cargo por primera vez de la creación del tema y de la dirección general, Rosviar detalló: “yo sabía que Joaquín no iba a estar con nosotros, pero no tuve dudas en asumir toda la responsabilidad de la dirección. Sobre todo porque tenemos muy sólidas todas las estructuras, tanto en carrozas, como en los talleres de vestuario y espaldares. Entonces asumimos ese desafío con mucha responsabilidad y sabiendo que teníamos la vara alta luego de dos muy buenos carnavales para nosotros. A mi como diseñador me gusta abrir el juego al momento de trabajar. No me cierro en mi idea, sino que busco otras opiniones y en base a ese intercambio de ideas, han salido buenas cosas. Además, el hecho de tener dos títulos ganados, ha hecho que aumente la confianza de los dirigentes, de la gente que trabaja en los talleres y un muy buen desafío”.

Equipos de trabajo, un secreto vital

Desde hace un tiempo, Ará Yeví apostó fuertemente a dar un cambio en la forma de trabajar sobre el armado de la comparsa. Fortaleció distintos grupos de trabajo que son las patas de una estructura que luce sólida y disfruta de los dos campeonatos seguidos.

“Ará Yeví tiene una estructura muy sólida en diferentes aspectos. El trabajo de Belén y Titi en la música es sensacional, todos los años nos sorprenden con algo distinto y termina siendo un puntal importante. En carrozas apostamos muy fuerte a los movimientos, también hay un estupendo trabajo de herrería y molduras y en vestuario fortalecimos un gran grupo de trabajo que habíamos formado, sumamos algunas personas pero por sobre todo, conseguimos reafirmar el compromiso de la gente que venía trabajando con nosotros para generar un vínculo de trabajo muy sólido y que nos ha permitido desarrollar esta idea, que creemos que va a gustar mucho”, expresó el director.

Sobre el tema con el que saldrán a competir desde el sábado que viene, Rosviar expresó que “Bestias nace sobre una idea original de la extinción del ser humano. Hemos trabajado en conjunto con Osvaldo Mengochea, que me ha dado una gran mano en la idea original. Es una mirada crítica a como se está extinguiendo el ser humano, a los constantes cambios que tenemos en cuanto a como nos imponen tendencias y nos dominan desde los sectores de poder. La comparsa hace un recorrido por distintos momentos de la vida del hombre, como nos han criado, las imposiciones que nos han dado desde pequeños, las guerras a las que hemos llegado sin querer hacerlo y un montón de cosas que nos han convertido a los seres humanos en bestias”.

El gran desafío es poder llegarle a la gente del mismo modo que se busca cautivar al jurado con la propuesta de la comparsa. A ese desafío, Rosviar lo tiene claro: “creemos que la comparsa se va a entender con claridad y el mensaje le va a llegar a la gente. Es una de las apuestas que tenemos, poder llegarle tanto al jurado que nos evaluará como a la gente que paga su entrada. Es quizá el gran desafío de todos los años, pero estamos muy conformes con la forma en la que hemos trabajado. Ará Yeví no tendrá puntos flojos, será una comparsa regular y saldremos todas las noches con el objetivo de competir para buscar un nuevo título, sabiendo que hay otras dos comparsas que tienen el mimo objetivo nuestro y harán lo mismo, desfilar con sus cualidades para brindar un gran espectáculo”.