ANTICIPO CARNAVAL 2019 – Kamarr y su “Pandemia” carnavalera resucitaron de las cenizas

Luego de un año en el cual el club sufrió de todo, los del Sirio Libanés están decididos a ir por todo. “Acá las cosas las hacemos para ser primeros o no las hacemos”, determina Meke Arakaki, alma mater y líder de la comparsa.

Por Amilcar Nani

Fue en abril del año pasado cuando un voraz incendio devoraba lo que había dentro del galpón que la comparsa Kamarr tiene sobre la Avenida Parque, frente al Corsódromo, lugar donde se iba a empezar a construir lo que desde el fin de semana que viene se verá en el Carnaval del País.

Pero nueve meses más tarde del fuego y la destrucción, al igual que con un embarazo Kamarr está a punto de parir “Pandemia”, la comparsa que presentará en la edición 2019 del Carnaval del País, una temática que mezcla lo trágico con los espiritual, lo injusto con lo social, lo que debe ser el mundo y lo que tristemente es.

“A mí no me gusta trabajar el tema de una comparsa sólo desde lo estético, sino que si o si tiene que haber un contenido social”, afirmó el director de la comparsa del Club Sirio Libanés Facundo “Meke” Arakaki, quien además fue el guía oficial en la recorrida que dio el ElDía por los galpones de Kamarr.

El incendio no fue lo único en contra que tuvo Kamarr este año, sino que cuando nadie lo esperaba el dólar se devaluó y pegó un salto que dejó a más de uno en el ambiente carnavalero respirando cortito y salteado. Pero sabiéndose sobrevivientes como ningún otro, siguieron tirando para arriba: “No vamos a salir a dar lástima. Todo lo contrario: yo vine a Kamarr para quedarme con la gloria, para sorprender dentro de la pista, pero ser el mejor en toda la temporada”.

Por las venas de Meke corre sangre al ritmo del carnaval. Desde la cuna viene mamando este mundo: es hijo de Roberto Toto Arakaki, el mejor emplumador y realizador de espaldares que ha visto el Carnaval del País, y María Rosa Rodriguez, una de las fundadoras de la comparsa Papelitos allá por 1977.

“Llegué con un concepto global de la idea, la presenté a los directivos y ellos confiaron en mi para hacerla. Me involucré en todos los aspectos de la comparsa, no es que dejé la carpeta y que después cada área que la arme como pueda. No, nada que ver. Me gusta ganar y me gusta que mis proyectos sobresalgan. Y lo que necesita Kamarr para eso nació y está dentro de mi cabeza”, aseguró Meke.

Por más que la alegría de la música impregne el ambiente y por más que la sensualidad de los integrantes acreciente las fantasías, el tema que eligió Meke para Kamarr 2019 no deja de ser duro e impactante.

“Pandemia habla sobre las enfermedades, sobre el flagelo de los virus que azotan al mundo, pero no sólo aborda este tema como si fuera un cuento, sino que también apuntamos una crítica social al sistema capitalista actual y su forma de convivir con la enfermedad: el negocio de los laboratorios y las farmacéuticas, la concepción que tienen los de las clases más altas hacia los que están en las más bajas. Porque seamos sinceros: no es lo mismo enfermarse para el rico que para el pobre, y esto está encarnado en el sistema en el cual vivimos”, remarca Meke en su charla con ElDía, sin titubear y sin dudar, como para que no queden dudas de que sabe sobre lo que habla.

Al ser el alma mater de Kamarr 2019 un carrocero por excelencia, durante la recorrida fue inevitable quedar pasmado ante las carrozas que la comparsa estrenará el sábado que viene. Una de las más impactantes es la de un barco, que irá rodeada por veinte personas que como si fueran una especie de remadores la harán moverse en todas las direcciones, demostrando así un trabajo de ingeniería que podría ser el gran salto cualitativo en esta edición.

“Vamos por todo, vamos a sorprender”, concluyó Arakaki con la certeza de haber podido llevar a la realidad lo que alguna vez imaginó dentro de su cabeza.