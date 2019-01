ANTICIPO CARNAVAL 2019 – Marí Marí será “Canta Canta”: recuerdos, historia y mucha emoción

La comparsa más ganadora del Carnaval de País regresa a la pasarela con un homenaje emotivo a la historia de más de 30 años. Emilce Parga y Tiiti Riciutto, encargados de la puesta en escena y miembros del grupo de trabajo más cercano al director Adrián Butteri, contaron sus expectativas

Por Daniel Seronena

“Qué me van a hablar de amor”, dice una parte de la canción que ejecutará Toque de Samba en el Corsódromo desde el sábado que viene. Y justamente de ese amor incondicional, de esa pasión que reflejan todos los integrantes y los simpatizantes rojinegros, Emilce Parga y Titi Riciutto dialogaron con ElDia en un parate entre ensayos, recorrida por talleres y ajustes finales antes del primer desfile.

“Es un hermoso desafío estar dentro del carnaval como artista. Es poder desarrollar las diferentes áreas del arte en la que estamos todos nosotros metidos. Y en este caso en particular, volver con Marí Marí tiene una adrenalina especial, por lo que representa Marí Marí y además porque el tema tiene mucho que ver con la historia de nuestra comparsa. Así que lo vivo con alegría, con una enorme responsabilidad por el lugar que me toca ocupar y también como un lindo desafío”, expresó Emilce.

Por su parte, Titi Riciutto, que se sumó al grupo de trabajo creativo de Marí Marí, lo vive de la misma forma. “El carnaval tiene una forma de conexión especial, es un espacio donde la gente se vincula con un montón de factores: la cuestión humana, la cuestión social, interactuar con los distintos grupos de trabajo, en los talleres de vestuario, de espaldares y carrozas, son cosas que solamente el carnaval lo permite. Por eso estamos contentos con el trabajo, tenemos muchos para seguir desarrollando, pero también es un buen desafío para nosotros como grupo creativo, el hecho de volver a la competencia con Marí Marí”.

Sobre la forma y el esquema de trabajo, Emilce señaló que se repite la idea y la manera que vienen implementando desde hace unos años. “Somos un grupo de trabajo que encabeza Adrián Butteri, nosotros con Titi nos hacemos cargo de la puesta en escena y Martín Irigoyen con su grupo trabajan en la música. Normalmente antes de comenzar el trabajo tenemos una reunión en la que Adrián nos cuenta un poco su idea del tema, lo vamos puliendo entre todos y cuando la idea está terminada, comenzamos a trabajar cada uno en su área, Adrián coordinando todo lo que tiene que ver con los talleres de vestuario, espaldares y carrozas, nosotros con Titi trabajamos sobre el desarrollo de la comparsa, dividimos la misma en distintas escuadras y así vamos trabajando y Martín se enfoca en la creación de la música”, expresó.

Por su parte, Titi resaltó el trabajo de cada área y el compromiso que han mostrado todos los integrantes para aportar también su granito de arena. “Nos ha pasado que muchos de los integrantes nos han contagiado su fuego, su fervor y sus ganas por que llegue el carnaval para volver a ser parte de la comparsa. Entonces cuando se trabaja con esas ganas, con ese fuego de cada uno de los chicos, se encuentran situaciones en donde tenemos que ser agradecidos por tanto compromiso con su comparsa”, explicó.

Los dos coincidieron en señalar que “para nosotros el carnaval es un espacio de conocimiento. Hemos intercambiado ideas y opiniones con muchos integrantes que tienen muchísimos años en la comparsa y hemos tomado sus consejos, sus ideas. Ha habido una comunión muy grande con el integrante, un poco por eso de sentir unas ganas grandísimas de volver a representar a su comparsa, pero no por una cuestión egoísta, sino entendiendo lo que significa Marí Marí dentro del carnaval”.

Canta Canta, recuerdos y mucho más

El nombre elegido por Adrián Butteri para esta nueva Marí Marí tiene un simbolismo muy importante. “Canta Canta dice muchas cosas, nos lleva en la historia a 1981 con el comienzo de la comparsa, es el sol naciente y nos hace recorrer toda la historia de Marí Marí, con cada una de sus mejores creaciones. Ashé, Super Mariman, Aída, Fobo … Es un recorrido hermoso, para los que conocemos la historia y para los que tuvieron la posibilidad de ser parte de esas comparsas, pero también para los que no conocen en profundidad la historia pero si tienen una referencia de lo que es Marí Marí. Hay mucha gente que viene todos los años al Carnaval que se ha hecho simpatizante de la comparsa y no conoce parte de esa historia que este año le vamos a contar. Así que eso también nos ilusiona, como hinchas, como integrantes y en esta oportunidad que tenemos de trabajar desde adentro de la comparsa”, reflexionó Emilce.

Por su parte, Titi aporta un detalle que percibe en el día a día. “Yo llegué a Marí Marí para interpretar a Fobo, pero me interioricé en conocer la historia, he tenido charlas con Nelita Irigoyen que me han nutrido de lo que fueron los comienzos de la comparsa. Y lo que veo hoy, en ese ida y vuelta con el integrante, es que nos encontramos con historias de gente que fue protagonista de las primeras Marí Marí que sigue vinculada como en aquellos primeros años, pero también ha sumado su familia, sus hijos bailan o tocan algún instrumento en la batucada, hay casos en que los nietos de aquellos fundadores comparten la misma pasión con sus abuelos y sus padres. Y eso es muy movilizador, es un empujón hermoso para trabajar todos los días con más compromiso, pensando que lo que fueron aquellos primeros años, que forjaron lo que representa hoy Marí Marí”.

Otro de los aspectos en los que hicieron referencia tanto Titi como Emilce es en la apertura que han tenido las comparsas en estos últimos años. “Creo que han cambiado los tiempos, hoy todo se sabe y las comparsas tuvimos que adecuarnos a esos cambios. Los ensayos son abiertos, las músicas se conocen con mayor tiempo de anticipación, para que la gente ya se vaya familiarizando con ellas. A mi me parece bien ese cambio, si bien cada comparsa guarda algo bajo siete llaves, tampoco es tan malo esto de ir mostrando de a poco lo que la gente va a encontrar en el Corsódromo. Las redes sociales juegan un factor primordial en eso, y creo que todas las comparsas han tenido ese cambio que considero positivo”, sostuvo Emilce.

Marí Marí vuelve a la competencia con un desafío gigante, volver a pelear por un título y sumar una nueva estrella a su gran constelación. “Siempre es lindo competir, creo que vamos a ver un carnaval de altísimo vuelo, tanto Ará Yeví como Kamarr sabemos que han trabajado con la misma dedicación y con el mismo esfuerzo que nosotros. Por eso, más allá de la competencia, que es parte de esta pasión carnavalera, también es bueno destacar el nivel de excelencia artística que la gente va a encontrar en el Corsódromo. Nosotros saldremos a desfilar con mucho compromiso para poder volver a ganar, sabiendo lo que representa Marí Marí, pero también haciendo nuestro aporte artístico a un espectáculo del que nos enorgullece formar parte”, finalizó Riciutto.