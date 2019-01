Anticoncepción: se colocaron más de 4 mil implantes subdérmicos

El Ministerio de Salud de la Provincia a través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, informó que en 2018 se implantaron 4.309 anticonceptivos subdérmicos a mujeres de 13 a 19 años.

En la provincia de Entre Ríos, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, lleva adelante acciones para promover el uso de diferentes métodos anticonceptivos y proveérselos a la población. El implante subdérmico es uno de ellos, y se trata de una varilla que se coloca en el brazo cuya función es la liberación de hormonas que impiden la ovulación. En 2018, se colocaron 4.309 a la población objetivo, es decir, a mujeres de 13 a 19 años, con una extensión a 24 años.

Este método anticonceptivo de larga duración reversible existe desde 2014 y es recomendado por su alta efectividad, ya que contribuye a prevenir embarazos no intencionales en adolescentes y promover el cuidado del cuerpo. En este sentido, en el hospital San Roque de Paraná se implantan aproximadamente 50 chips mensuales, algunos de ellos con consejería previa en el Consultorio de Alta Conjunta (CAC). Este último está compuesto por un equipo de obstetras, enfermeras y personal del Servicio de Lactancia.

No obstante, es preciso remarcar que el implante no brinda protección contra el virus del VIH o Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Esto únicamente es posible mediante el uso del profiláctico.

El método puede utilizarse durante el periodo de lactancia y cuando se retira, inmediatamente se vuelve a ovular y se recupera la fertilidad.

Por último, los efectores de la salud tienen a disposición diferentes métodos anticonceptivos como los anticonceptivos orales (pastillas), mecánicos (Dispositivo Intrauterino), inyectables y preservativos.