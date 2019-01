Arquero entrerriano se nacionalizaría hondureño para integrar su selección

Jonathan Rougier, oriundo de Villa Elisa, ataja desde enero de 2017 en el multicampeón club Motagua, y es uno de los mejores de su puesto en la liga de Honduras.

Emigró a Centroamérica luego de haber conseguido dos ascensos con Deportivo Pronunciamiento (del Torneo del Interior al Federal A) y llegó a Motagua por pedido del técnico argentino Diego Vázquez. Desde su llegada fue titular y durante las temporadas 2017 y 2018 (en ambas fue el arquero menos vencido) cosechó dos títulos de liga: uno de Supercopa y el subcampeonato de la Liga Concacaf.

La intención de nacionalizar al guardameta surgido de Atlético Villa Elisa surgió del propio Motagua, en principio para utilizar su cupo de extranjero en otro futbolista, pero también para catapultarlo hacia una futura convocatoria en la Selección de Honduras.

Las intenciones del club

En diálogo con la prensa, el vicepresidente, Juan Carlos Suazo, indicó: “Pronto comenzaremos con los trámites de la nacionalización para que sea una opción real en el marco de la selección, creemos que se lo merece. Nosotros le renovamos hasta 2022 y esperemos que el entrenador que venga pueda disponer de él”.

Aunque la reglamentación de la Fifa exige que el futbolista con intenciones de nacionalizarse tenga cinco años de residencia en su nuevo país, según indican los medios de aquel país “la federación hondureña podría realizar la solicitud para que pueda ser elegible antes para la selección. El arquero renovó su contrato con Motagua hasta el 2022, año en el que cumpliría los cinco años en Honduras”.

Qué dice el protagonista

“Me lo han preguntado, pero no formalmente. ¿Cómo no voy a querer formar parte de la selección, con lo bien que me han tratado desde que llegué al país?”, expresó “Jony” en un reportaje en el que fue consultado por la posibilidad.



¿Y la hinchada?

Por su parte, en una encuesta realizada por el diario hondureño La Prensa, el 53% de los aficionados hondureños ve con buenos ojos la nacionalización del arquero, de 30 años de edad.