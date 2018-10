Arrozogaray defendió al Buró Productivo: “Quien se bajó del espacio fue la CODEGU”

Muchos apuntaron al municipio como el responsable de los cimbronazos en Corporación del Desarrollo para fortalecer al Buró Productivo. Ahora, la directora de Producción y Desarrollo Económico defendió al organismo y brindó el punto de vista municipal en este escándalo.

La renuncia del Colegio de Abogados a la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU) dejó al descubierto ciertas internas entre las asociaciones civiles y políticas de la ciudad, pero además reflotó un enfrentamiento que ya lleva un tiempo: el de la CODEGU con el Municipio, a quien acusan de desfinanciar la institución madre del Parque Industrial para dar vida al Buró Productivo, que conformó el intendente Martín Piaggio.

Finalmente, y luego de que hablaran todos los demás actores en este escándalo, el Municipio se refirió al tema: la responsable de la Dirección de Producción y Desarrollo Económico y una de las cabezas del Buró Productivo, Lorena Arrozogaray, se refirió a los proyectos que tiene el área que dirige y sobre el rol que tiene la nueva mesa de decisiones que creó la gestión de Piaggio para el desarrollo de la ciudad.

“El Buró Productivo es una mesa de trabajo participativa intersectorial, donde está el sector comercial, industrial y agrario, y la representación de los trabajadores”, explicó la funcionaria municipal en una entrevista brindada al ciclo radial ElDía desde Cero, donde además diferenció los lineamientos del Buró Productivo con los de la CODEGU: “La diferencia es que nosotros queremos concentrarnos en que la visión y la misión del desarrollo local debe pasar por los sectores que lo representan. Esa mesa que conformamos en el Buró tiene voz, voto y poder de decisión”.

Arrozagaray argumentó que en la CODEGU “la Municipalidad tiene representatividad en voz, pero no en voto”, todo lo contrario al rol que ocupa en el Buró Productivo, al cual describió como “un espacio democrático donde cada una de esas decisiones son respetadas”.

En noviembre del año pasado, el Municipio confirmó que en 2018 no se iban a girar los fondos que anualmente destinaba a la Corporación del Desarrollo e informó que la intención del Ejecutivo es nutrir con un presupuesto de 2 millones de pesos al Buró Productivo. Tras esta decisión del Intendente, CODEGU resolvió, por amplia mayoría entre las instituciones que la conforman, no formar parte del instrumento creado por la Municipalidad.

“Quien nos mandó una nota diciendo que se bajaban del espacio fueron ellos”, se justificó la directora de Producción y Desarrollo Económico y sostuvo que “no podemos quedarnos en estructuras muy arraigadas”.

Uno de los que más crítico se mostró con respecto a la creación y la puesta en marcha del Buró Productivo fue el histórico presidente de la CODEGU Enrique Castiglioni, quién apuntó de lleno contra Piaggio por un accionar que considera negligente.

“La gestión municipal parece no tenerle ningún afecto a sector privado, que es el motor que mueve a la comunidad. La creación del Buró Productivo tiene como motivación hacer una entidad paralela a la Corporación del Desarrollo, y es por eso que le ha quitado los escasos fondos que siempre envió”, había reprochado Castiglioni hace una semana atrás también en declaraciones a ElDía desde Cero.

“El Municipio actúa así con muchas instituciones, todo para privilegiar el Buró Productivo. Los fondos que hoy no recibe CODEGU son claves para posicionar a Gualeguaychú como una ciudad industrial que tiene la posibilidad de incorporar 50 empresas más al Parque Industrial (PIG). Pero no, estamos desperdiciando esta oportunidad por un capricho del Intendente”, había señalado también.

Sin embargo, Arrozogaray expuso una visión diferente sobre la motivación de la quita de fondos a la Corporación: “En la ordenanza del presupuesto del segundo año, una de las condiciones era que los fondos que se destinaban a CODEGU iban a ser ejecutados en tanto y en cuanto hubiese una planificación conjunta. Nosotros vimos que el tiempo iba pasando y no existía tal planificación, entonces le presentamos una planificación concreta. No era una propuesta cerrada, pero hubo una decisión de no tomarla. Por eso no se pudo ejecutar”, explicó.

“Cuando uno tiene la responsabilidad de gobierno, el tema de los fondos debe tener una equidad institucional. (Por el Buró Productivo y el gabinete municipal) Somos un grupo joven que comenzamos con mucha intención y empuje de trabajo, tenemos diseños de políticas y programas. Obviamente, al inicio nos faltó cierta madurez para tratar algunas cuestiones, pero hoy, a tres años, nos estamos consolidando”, concluyó.