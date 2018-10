Arrozogaray planteó las diferencias entre el Buró y la Codegu en 11 frases

La responsable de la Dirección de Producción y Desarrollo Económico, Lorena Arrozogaray, es una de las cabezas del Buró Productivo que conformó el Gobierno de Esteban Martín Piaggio, que chocó con la histórica Corporación del Desarrollo. “Quien nos mandó una nota diciendo que se bajaban del espacio fueron ellos”, dijo.

Arrozogaray mantuvo un diálogo con ElDía desde Cero muy conciliador y apuntando a los proyectos que tiene el área que dirige, pero también dejó una serie de frases que dejan al descubierto la división que se originó entre la institución madre del Parque Industrial y la nueva mesa de decisiones que creó la gestión de Piaggio para el desarrollo de la ciudad.

“El Buró Productivo es una mesa de trabajo participativa intersectorial, donde está el sector comercial, industrial y agrario, y la representación de los trabajadores”.

“La diferencia es que nosotros queremos concentrarnos en que la visión y la misión del desarrollo local debe pasar por los sectores que lo representan”.

“Esa mesa que conformamos (el Buró Productivo) tiene voz, voto y poder de decisión”

“La Municipalidad, como miembros de la Corporación, tiene representatividad en voz y no en voto; y a diferencia de lo que es el Buró Productivo es un espacio democrático donde cada una de esas decisiones son respetadas”

“Cuando uno tiene la responsabilidad de gobierno, el tema de los fondos debe tener una equidad institucional”

“En la ordenanza del presupuesto del segundo año, una de las condiciones era que los fondos que se destinaban a Codegu iban a ser ejecutados en tanto y en cuanto hubiese una planificación conjunta. Nosotros vimos que el tiempo iba pasando y no existía tal planificación y le presentamos una planificación concreta. No era una propuesta cerrada y hubo una decisión de no tomar esa propuesta que hicimos. No se pudo ejecutar”

“Nosotros necesitamos en este armado es que todas las instituciones de Gualeguaychú estemos trabajando de manera conjunta. Nunca cerramos la puerta”

“Quien nos mandó una nota diciendo que se bajaban del espacio fueron ellos (Codegu)”

“La visión del Buró siempre es ser creativo e innovadores ante la falta de empleo que estamos atravesando. Tenemos que ver cuál es la posibilidad mediante la demanda, y cómo podemos crear esos espacios”.

“No podemos quedarnos en estructuras muy arraigadas”

“En el Gabinete somos un grupo joven que comenzamos con mucha intención y empuje de trabajo, tenemos diseños de políticas y programas, y obviamente que al inicio nos faltó cierta madurez para tratar algunas cuestiones, pero que hoy a tres años nos estamos consolidando”