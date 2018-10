Gran exposición de los artistas de Gualeguaychú en la Gallery Night

Adriana Peralta, José Cardozo, Juan Bautista Selva, Martín Aramburu y Yari Casanova participaron con sus obras del importante evento que año a año abre las puertas del arte a la Ciudad de Buenos Aires.

Por segundo año consecutivo, la Casa de Entre Ríos se convirtió en uno de los anfitriones de la Gallery Night, el circuito cultural que busca dar a conocer la escena artística y a representantes del ámbito cultural.

En esta ocasión, cinco artistas de Gualeguaychú fueron convocados para exponer sus obras. Adriana Peralta, José Cardozo, Juan Bautista Selva, Martín Aramburu y Yari Casanova se destacaron en la exposición, y se convirtieron en los elogiados portavoces del arte litoraleño.

Los artistas expresaron su agradecimiento con las autoridades de la Casa de Entre Ríos y, en diálogo con diario El Día, resaltaron la importancia de este tipo de eventos: “Estoy encantada de participar, hay unas obras entrerrianas maravillosas y una gran variedad. Me parece espectacular, la muestra esta hermosa.” expresó Adriana Peralta, Vicepresidenta de la Asociación de Artistas Plásticos de Gualeguaychú y autora de las obras “¿Esperanza?” e “Inocencia Perdida”.

José Cardoso, autor de las obras “Postal de Gualeguaychú” y “Gualeguaychú en Primavera”, Lic. en Antropología Cultural y Prof. de Artes Visuales, recalcó la responsabilidad por parte de las autoridades a la hora de seleccionar a los artistas que participaron: “la exposición está muy cuidada, la selección fue muy variada y eso es importante; han dado lugar a artistas de todas las edades, hay formas de expresión muy distintas. Es una muestra amplia.”

A su vez, Martin Aramburu agregó que “es un orgullo tener la oportunidad de exponer en la Casa de Entre Ríos, y hacerlo en este circuito con otros colegas entrerrianos es una muy linda experiencia.”

También los jóvenes destacaron por la calidad de sus obras. Juan Bautista Selva, quien además es realizador del taller de escenografía del Teatro Colón, dio una impronta personal a la noche ejecutando una maravillosa pintura en vivo, y señaló la posibilidad que este tipo de actividades brinda a los artistas emergentes: “Ser convocados es un privilegio, especialmente para quienes no tenemos una gran trayectoria artística, porque si no fuera por el marco de este evento, incorporarse en el circuito artístico no sería posible.”

“Me encantó el espacio, conocer artistas, generar un vínculo con otros entrerrianos. Conocer el arte de la provincia es muy interesante. Reunir gente con el fin del arte, es muy importante.”, agregó Yari Casanova, dueño del Bar de Arte “La Cómoda Galería”.

Por su parte, el director de la Casa de Entre Ríos, José Ostrosky, agradeció a los artistas que se sumaron al evento y declaró “Estamos muy felices de poder participar por segunda oportunidad de este gran evento que es Gallery Night. Nuestros artistas entrerrianos nos enorgullecen, éste evento que va en línea con la visión de nuestro gobernador con respecto a la cultura”.

El show en vivo que acompañó la jornada estuvo a manos del también gualeguaychuense Nicolàs Joannas (guitarra) y del concordiense Luciano Farías (voz). Además, se sirvió una degustación de vinos entrerrianos.