Bahler: “Bordet deberá evaluar el prontuario de cada uno”

Alejandro Bahler habló sobre las próximas elecciones. De buen diálogo con Gustavo Bordet y con la mira puesta en Concordia, donde está caminando, expresó que el Gobernador “deberá sentarse con el prontuario de cada uno”.

El diputado no se ha tomado vacaciones. En su ciudad camina los barrios y está atento a lo que sucederá en las próximas semanas cuando se empiecen a discutir las candidaturas. En principio, el legislador armó un partido para dar la pelea por la intendencia.

“En su momento dejé en claro mi intención de ser plebiscitado porque no tengo nada que ocultar. Nunca tuve que pisar tribunales, no tengo condenas ni imputaciones y sólo me he dedicado a trabajar por y para la gente. En la política del futuro ya no hay lugar para la corrupción y una gestión basada en la honestidad y la transparencia no debe dejar pasar estas cosas”, señaló. Y subrayó que el Gobernador al momento de armar la lista “no deberá tener piedad con quienes tienen antecedentes judiciales o están involucrados en alguna denuncia. Hay que decir nunca más a los contratos truchos y a todos los personajes que no han hecho más que hacerle daño a la política”.

Sobre su presencia en los barrios y un contacto permanente y fluido con las comisiones vecinales, Bahler apuntó: “La experiencia que me ha dado el hablar con la gente y caminar las calles es que la gente le pide al político que ponga la cara, esté más cerca y escuche los reclamos. En una época tan difícil y traumática como la que se vive ante las políticas de un gobierno nacional insensible la gente necesita a los políticos todos los días, no en campaña y acercándose a pedir los votos. La gente necesita a los políticos todos los días”, cerró. Página Política