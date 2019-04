Bajo la lluvia, Boca goleó a Jorge Wilsterman y quedo bien parado

Con goles de Reynoso, Benedetto y dos de Zárate, el Xeneize derrotó por 4-0 al conjunto boliviano en La Bombonera y se acomodó como escolta de Paranaense en la Zona G, a falta de dos fechas para el final de la fase de grupos.

Boca redondeó una contundente goleada por 4-0 sobre Jorge Wilstermann como local y se acomodó en el segundo puesto del Grupo G de la Copa Libertadores. Emanuel Reynoso, Darío Benedetto, dos de Mauro Zárate, el último con la colaboración del zaguero Alex Silva que la metió en contra, fueron los autores de los tantos bajo un diluvio en La Bombonera, que disfrutó una buena producción de su equipo.

Más allá de que por momentos hubo contraataques peligrosos de parte de la visita, el penal fallado por Benedetto -Arnaldo Giménez eligió bien su palo derecho y la sacó- no hizo más que envalentonar al local en el primer tiempo, ya que un puñado de minutos después (PT 36′) llegó el certero cabezazo de Reynoso para romper la igualdad.

Ya en el complemento, el Xeneize no tomó tantos riesgos pero fue punzante cada vez que encontró espacios en el fondo del equipo boliviano. En una de sus escaladas, Carlos Tevez generó otra chance desde los doce pasos que el Pipa, con un misil al medio del arco, no desperdició para aumentar la ventaja (ST 18′).

En el final, con la historia prácticamente liquidada, Zárate encontró su hueco para ingresar desde el banco (por Tevez) y firmar el 4-0 con su doblete. Primero, ante una mala salida del arquero rival, el delantero la picó con mucha calidad. En la última, cabeceó y la pelota se desvió en Alex Silva.

Con la victoria, Boca se recuperó de la derrota en Brasil ante el líder Athletico Paranaense (el martes venció a Deportes Tolima por 1-0) y quedó con 7 puntos en la zona, a 2 de lo más alto y con tres más que los colombianos. En este panorama, a falta de dos encuentros, la plaza entre los 16 mejores está cerca para los dirigidos por Gustavo Alfaro.