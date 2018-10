Beach Handball: gran día para las chicas y dos derrotas para los varones

La Selección argentina femenina de beach handball aseguró su presencia en las semifinales de la competencia, con dos victorias de peso frente a Croacia y el actual campeón del mundo Hungría, ambas por shoot out, que la depositan como candidata a pelear la medalla dorada.

Es que este viernes cerrarán su paso por la Fase Final contra China Taipei, en los papeles el rival más débil, para lograr evitar a Holanda -el único equipo que pudo derrotarlas- en semis.

Para las dirigidas por Leticia Brunati, el primer encuentro de la jornada frente a Croacia fue con vaivenes, porque inició con un contundente 18-15, después perdió el segundo set 18-9 y tuvo que ir a la definición por shoot out por primera vez en el torneo.

Allí brilló Sol Turnes en el arco para contener dos remates y permitir el triunfo albiceleste por 9-2, para sumar cuatro puntos (arrastraba dos de la primera ronda).

Por la tarde, Argentina volvió a salir a la cancha, para chocar con Hungría, otro de los candidatos y vigente campeón del mundo, a quien logró superar con mucha personalidad. Porque perdió el primer set 18-16, revirtió la historia en el segundo por 18-14 y en los “penales” ganó por un ajustado 7- 6 para hacer delirar a un estadio del Parque Sarmiento que lucía repleto.

Para los chicos, en tanto, fue otra la suerte. Fueron sorprendidos por Tailandia, que lo superó por 2-1 en los shoot out, y luego ante España, en lo que significaron sus dos primeras derrotas, justo en la etapa más sensible.

Ante Tailandia, cayó 20-19 en el primer set, venció 15-14 en la segunda manga y en una interminable definición por penales la mayor eficacia fue para Tailandia, que ganó 26-24.

En el turno vespertino, tuvo un cruce clave frente a España, el otro equipo que llegaba con dos victorias y una derrota en la tabla de posiciones de la Fase Final. Y los europeos prevalecieron en un encuentro muy físico, que se resolvió en dos sets, con parciales de 20-18 y 21-20, éste último tras ir 20-16 arriba a poco del final.

Ahora, deberá jugarse la clasificación a semifinales mano a mano frente a Hungría, otro equipo que había avanzado con dos triunfos y este jueves perdió sus dos partidos.

El básquet masculino, a cuartos sin invicto.

La Selección argentina de básquet 3×3 masculina logró el primer objetivo de avanzar a los cuartos de final de la competencia en Puerto Madero y ganó su grupo, aunque perdió el invicto frente a Estados Unidos, luego de haber vencido a Mongolia.

El cuarteto albiceleste compuesto por Esteban de la Fuente, Marco Giordano, Juan Hierrezuelo y Fausto Ruesga venció 22-15 a Mongolia en el arranque de la jornada.

Ya clasificados, tuvieron que enfrentar a un eliminado Estados Unidos, que lo superó sobre el cierre por 21-18, en un equilibrado encuentro.

El hockey, con andar perfecto.

En el hockey sobre césped, Los Leoncitos cerraron invictos y con cinco triunfos su paso por el grupo A, al derrotar 3-0 a México, y enfrentarán a Bangladesh este viernes a las 12:00 por los cuartos de final, siendo serios candidatos a medalla.

Los goles fueron anotados por el capitán Facundo Zárate, Gaspar Garrone y Facundo Sarto.

Las Leoncitas, por su parte, cerraron la jornada en el Parque Olímpico frente a Uruguay con otra sólida actuación y volviendo a dejar en cero su arco.

Fue 5-0 gracias a los tantos de Sofía Ramallo -2-, Josefina Rubenacker, Brisa Bruggesser y Gianella Palet.

Por último, Villar y Churin, la dupla argentina de beach voley, no pudieron con las potentes estadounidenses Newberry y Sparks, que se impusieron 2-0, con parciales de 21-8 y 21-18.